Depuis Man of Steel, nous avons vu Superman dans pas mal de films, mais aucun ne lui était entièrement dédié. Il a bien partagé la vedette avec Batman en 2016, entre autres, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Fort heureusement, James Gunn compte bien offrir un nouveau long-métrage au super-héros. Néanmoins, l'état de ce dernier n'a pas toujours rassuré les spectateurs. Le réalisateur s'est donc chargé de calmer les craintes du public en faisant une belle annonce.

Au cas où vous auriez manqué l'information, Superman Legacy est bien une réalité, même s'il a connu de nombreux déboires. En fait, le projet a carrément dû être mis à l'arrêt suite à la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Cela explique aussi son silence qui a duré un bon moment. Cependant, ça y est, les manifestants ont obtenu gain de cause, et les projets qui étaient gelés à cause de la grève ne le sont plus. Le tournage du long-métrage dédié au kryptonien devrait donc commencer en mars 2024. Cela dit, nous n'en étions pas sûrs. En effet, des acteurs étaient encore mobilisés, et il fallait attendre d'en savoir plus avant d'affirmer quoi que ce soit.

Et bonne nouvelle, James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie 3) a finalement pris la parole pour nous confirmer la date de sortie de Superman Legacy. En vérité, on la connaissait déjà. Elle est fixée pour le 11 juillet 2025. Cela a toujours été le cas, mais les bouleversements qu'a connus le développement du film ont mis en danger cette fenêtre de sortie. Jusqu'ici, nous ne savions pas s'il était à l'abri ou non d'un report. Heureusement, on sait maintenant que ça ne va pas être le cas, ce qui va être un soulagement pour beaucoup.

Par ailleurs, on attend encore le retour sur le devant de la scène d'un autre projet DC Comics. Toutefois, Batman : The Brave and The Bold n'est pas prêt de pointer le bout de son nez. De ce qu'on a cru comprendre, le projet n'est pas très avancé, et son réalisateur travaille sur un autre film. Ainsi, la date de sortie est actuellement gardée secrète, probablement parce qu'il n'y en a pas encore une. Au minimum, nous pourrons le voir en 2026.

Une mauvaise nouvelle toujours d'actualité

Si vous n'avez pas suivi l'actualité autour de Superman Legacy, alors tenez-vous bien, ça pourrait faire un choc. Depuis 2013, le costume était enfilé par Henry Cavill, et ça lui allait à merveille. Malheureusement, il faut dorénavant faire une croix sur lui. Il a été officiellement remplacé par l'acteur David Corenswet. Visiblement, l'objectif n'était pas de proposer une version jeune du super-héros. Du coup, les fans ne comprennent pas trop ce changement soudain. Mais ce sont des choses qui arrivent, et on le voit souvent se produire chez les personnages Marvel ou DC Comics. Batman ne le sait que trop bien. Certains appellent d'ailleurs à la patience, car le nouveau visage de Superman fera peut-être très bien l'affaire.

Traitez-moi de vieux jeu, mais les fans doivent être patients et attendre de voir ce que ça donne ! #InGunnWeTrust (via zakwoj).