Le film Superman est un succès, et forcément, les fans se posent des questions sur les autres héros, comme Batman et Wonder Woman. Justement, on commence à avoir un début de réponse.

Après le carton de Superman au cinéma et l’arrivée prochaine de Supergirl, les fans du DCU attendent impatiemment la suite. Notamment le retour de deux figures majeures : Batman et Wonder Woman. Mais pour James Gunn, rien ne presse. Le patron de DC Studios veut d’abord une chose : des scénarios à la hauteur.

Pas de tournage sans bon script pour l'après Superman

Interrogé récemment, James Gunn a été très clair. Les scripts des prochains films sur Batman et Wonder Woman sont toujours en cours d’écriture. Et rien ne se fera tant qu’il ne les jugera pas excellents. Comme pour Superman finalement.

"Ces personnages méritent le meilleur", a-t-il expliqué. "Je préfère attendre un an plutôt que de me lancer trop tôt."

Une philosophie qui tranche avec les pratiques du passé. Le DCU version Gunn veut construire sur du solide, quitte à prendre son temps. Ce fut également le cas pour l'actuel Superman. Reste à voir si ce genre de politique tiendra sur la durée, financièrement parlant.

Batman revient… mais pas celui qu’on connaît

Un nouveau film sur Batman est bien prévu après Superman. Il s’appellera The Brave and the Bold et racontera l’histoire entre Bruce Wayne et son fils Damian, qui deviendra Robin. Ce duo père-fils est directement inspiré des comics signés Grant Morrison. Mais attention : ce Batman-là n’a rien à voir avec celui de Robert Pattinson. Ce dernier restera dans l’univers alternatif Elseworlds, avec The Batman 2 toujours en préparation à part. Dans le DCU principal, on parle d’un tout nouveau casting, encore inconnu pour l’instant. Gunn a confirmé que le script était toujours en cours d’écriture. Il n’y a donc aucune date de tournage à l’horizon.

Côté Wonder Woman, le mystère est encore plus grand. Le troisième film avec Gal Gadot a été annulé, et un nouveau projet est en cours d’écriture. Mais pour l’instant, aucune actrice n’a été choisie. Des rumeurs évoquent Adria Arjona pour reprendre le rôle. Gunn, derrière Superman, a simplement répondu qu’elle serait "un excellent choix", sans en dire plus. Là aussi, rien n’est décidé. Parallèlement, une série préquelle baptisée Paradise Lost est en développement. Elle se déroulera sur l’île de Themyscira, avant la naissance de Diana, dans une ambiance politique et mythologique proche de Game of Thrones.

Source : James Gunn via Urbana Play