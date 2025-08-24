James Gunn prépare déjà la suite de Superman. Pas une simple suite, mais une nouvelle étape de sa grande vision pour le DCU. Que peux t-on apprendre exactement ?

James Gunn n’a pas attendu longtemps avant de reparler de Superman. Le patron du DCU a confirmé qu’un nouveau film est en préparation, mais il ne faut pas s’attendre à une suite classique. L’homme d’acier sera bien présent, mais l’histoire ira au-delà.

Un scénario déjà prêt à décoller pour Superman

Dans le podcast Crew Call, Gunn a expliqué avoir terminé le traitement du scénario de Superman 2. Autrement dit, l’ossature de l’histoire est finalisée. Il est désormais passé à l’écriture complète et précise que les préparatifs du tournage sont déjà en cours. L’équipe travaille même sur les futurs lieux de prises de vue, preuve que le projet avance vite.

Gunn insiste : ce prochain film ne sera pas centré uniquement sur Clark Kent. L’intrigue se déroulera au sein du groupe de personnages déjà introduits dans son univers DC. Superman y sera un élément majeur, mais l’enjeu est de raconter une histoire plus vaste, pensée comme une nouvelle étape de la “Superman Saga”.

© DC Studios.

La vision Gunn pour le DCU

Depuis qu’il a pris les rênes de DC Studios, James Gunn défend une approche claire : bâtir un univers connecté, où les héros comme Superman interagissent au lieu d’évoluer chacun de leur côté. Dans ce puzzle, Superman reste le pilier central, mais il ne sera plus seul. Cette stratégie doit permettre de donner au DCU une cohérence que ses prédécesseurs avaient du mal à maintenir.

Le premier film Superman du nouveau DCU est encore en salles et disponible en digital, mais déjà, les regards se tournent vers l’avenir. Même si Gunn reste discret sur l’intrigue, ses propos suffisent à relancer l’excitation. Les fans savent désormais que l’homme d’acier aura un rôle majeur dans la suite, tout en partageant la lumière avec d’autres figures de l’univers DC. Bref, ça devrait satisfaire beaucoup de monde.

Source : Deadline