Street Fighter, c'est l'une des plus célèbres franchises de jeux de combat du jeu vidéo. Développée et éditée par Capcom, elle a vu le jour en 1987 avec un premier épisode. Mais c'est surtout sa suite, Street Fighter II : The World Warrior, qui fait encore aujourd'hui la réputation de la série. En attendant la sortie de Street Fighter 6 d'ici quelques mois, tournons-nous vers les adaptations des jeux à l'écran. On apprend en effet que plusieurs projets devraient voir le jour dans les prochaines années !

De nouveaux projets d'adaptation pour la licence

La nouvelle a fait le tour de la presse américaine cette nuit, en l'espace de quelques heures. Celle-ci nous apprend ainsi que "Legendary Entertainment a obtenu une licence exclusive pour les droits cinématographiques et télévisuels en live-action de l'emblématique franchise de jeux vidéo de Capcom, Street Fighter". Rappelons que le studio de production américain est derrière de nombreuses productions à gros budget. Interstellar, Godzilla, Very Bad Trip, Détective Pikachu et bien d'autres films à succès ont été produits par elle.

Mais c'est désormais vers le périlleux exercice de l'adaptation vidéoludique que se tourne Legendary Entertainment. Si cela reste à confirmer, elle travaillerait d'ores et déjà sur un premier long-métrage tiré de la série de jeux vidéo. Ensuite, moults films et séries TV pourraient voir le jour. Ce dont on est sûr, c'est que chaque projet sera développé en étroite collaboration avec Capcom. De quoi rassurer les fans.

Pour rappel, Street Fighter a déjà eu le droit à des adaptations cinématographiques en prises de vue réelles. Peu de monde doit se rappeler du très décevant Street Fighter : Legend of Chun-Li, sorti en 2009. En revanche, peut-être avez-vous déjà eu vent de Street Fighter : L'Ultime combat. Sorti en 1994, le film c'était fait détruire par les critiques. En revanche, son côté nanardesque et la présence de Jean-Claude Van Damme dans le rôle du colonel William F. Guile en font une œuvre culte à sa manière.

Jean-Claude Van Damme dans Street Fighter : L'Ultime combat (1994)

Street Fighter 6, c'est pour bientôt

Ces dernières années, les adaptations de jeux vidéo au cinéma ou en série ont fait leurs preuves. On pense évidemment à la série The Last of Us, récemment diffusée sur HBO/Prime Video. Plus récemment encore, la nouvelle adaptation de Donjons & Dragons a surpris son monde avec des premiers retours très positifs outre-Atlantique. Elle sortira chez nous le 12 avril. Dans un style bien différent, Netflix et Riot Games ont tout écrasé avec Arcane, la série adaptée de League of Legends. C'était presque inespéré il y a encore quelques années, où elles étaient souvent synonymes de bides et de navets.

Mais si vous préférez vous concentrer sur les jeux, évoquons rapidement le cas de Street Fighter 6. Le prochain opus de la série de Capcom est prévu pour le 2 juin 2023. Pour vous y essayer, il vous faudra un PC, une Xbox Series, une PS4 ou une PS5. À son lancement, il proposera 18 personnages. En plus des indémodables Ryu et Chun-Li, le titre accueillera six petits nouveaux, parmi lesquels Marisa, Lily, ou encore Jamie. A noter que le jeu devrait se montrer plus accessible pour les néophytes. Un mode "Moderne" devrait en effet permettre aux joueurs d'avoir moins de types de coups à gérer. Le but ? faire appel à moins de touches et se rapprocher des jeux de combat plus grand public. De quoi décevoir les puristes ? Réponses en juin !