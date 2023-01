Chad Stahelski, réalisateur de la saga John Wick, affiche ses énormes ambitions pour le film Ghost of Tsushima. Une adaptation aussi réussie que The Last of Us ?

Le film Ghost of Tsushima est pris très au sérieux par son metteur en scène qui trépigne d'impatience de s'y mettre véritablement. Un projet qui avance doucement - les équipes préférant prendre leur temps - mais qui a été teasé par le réalisateur lors d'une interview. Ça promet d'épique selon ses dires.

Une adaptation respectueuse

Avec 9,73 millions de jeux vendus - derniers chiffres officiels du mois de juillet 2022 - Ghost of Tsushima est aujourd'hui l'une des franchises PlayStation les plus lucratives. Une performance qui a comblé de joie ses développeurs Sucker Punch et Sony. Inévitablement, un tel succès donne certaines idées... comme celle d'adapter le jeu en film.

Mais pas question de trahir le matériel d'origine pour en faire un blockbuster bateau, Chad Stahelski - ancien cascadeur sur la trilogie Matrix et réalisateur de la saga John Wick - veut de l'authenticité tout en trouvant un équilibre financier qui conviendra à tout le monde. Il déclarait ainsi :

Vous savez bien ce que peuvent donner les adaptations de jeux vidéo. Nous prenons donc notre temps et faisons les choses bien. C'est une histoire japonaise sur les Mongols qui envahissent l'île de Tsushima. Il faut donc un casting entièrement japonais qui parle japonais. Sony est totalement d'accord pour nous soutenir dans cette démarche. Je vais au Japon depuis que j'ai 16 ans. J'aime le pays, ses habitants, la langue. Personne ne va me donner 200 millions de dollars pour faire un film poussé par la technologie sans que ça ne parle anglais. Je comprends. Je dois donc faire preuve d'intelligence et trouver ce qui est viable économiquement pour la licence, le studio, tout en obtenant ce que je veux et en réalisant quelque chose d'épique

La beauté de GoT sur PS5 en une image.

Ghost of Tsushima : un film de samouraïs grandiose ?

Dans une nouvelle interview pour Total Film, Chad Stahelski a réaffirmé ses ambitions de « reproduire l'ambiance épiques des samouraïs », sans sacrifier le scénario.

Ghost of Tsushima est mon prochain projet préféré. Sans entrer dans les détails, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Nous avons un très bon scénario et une très bonne équipe créative derrière le film. C'est évidemment un projet spécial. Tout le monde en a conscience. Tout le monde veut le faire en introduisant de nouvelles technologies et une nouvelle façon de reproduire l'ambiance épique de samouraïs. Il y a juste beaucoup de choses à mettre en place avant de vraiment enclencher le processus de production, surtout de mon côté créatif. Et nous sommes en plein dans cette étape en ce moment, on essaye de tout mettre en place afin que le film soit un succès. Via Slashfilm.

Le casting du film Ghost of Tsushima fait partie de ces préparatifs, et ça se bouscule au portillon. Daisuke Tsuji, l'interprète du héros Jin Sakai, veut en être et il est même prêt à montrer son popotin nu. Mais Andrew Koji, un artiste d'art martial et cascadeur, fait aussi tout pour avoir le premier rôle de cette adaptation.

À la lecture des différentes déclarations, tout semble réuni pour avoir quelque chose d'aussi soigné que la série The Last of Us, mais on verra bien. On est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, comme trop souvent avec les jeux portés sur grand écran.