Difficile de se passer de Netflix quand on est amateur de dramas coréens. Ces séries particulièrement mélancoliques connaissent un succès de plus en plus important en France. Une fois partie dans la découverte de cet univers, Netflix propose une tonne de dramas coréens en recommandations. Récemment, la partie 2 de la saison 1 de The Glory (et même la saison dans son entièreté) semble avoir séduit le public. Si vous aimez The Glory et plus particulièrement les séries assez tristes, vous ne pouvez pas manquer Flower of Evil. Un drama coréen bouleversant au synopsis de départ vraiment original disponible sur Netflix.

Flower of Evil, un thriller bouleversant porté par d'excellents acteurs

Flower of Evil raconte l'histoire d'un mari, Baek Hee-Song et d'une femme, Cha Ji-Won. Baek Hee-Song, qui paraît être un mari et un père exemplaire (et un orfèvre de renom), dissimule un passé particulièrement sombre à son épouse, policière. Une affaire de meurtres sur laquelle enquête Ji-Won va venir bousculer la petite vie tranquille du couple... Cette ingéniosité dont faire preuve la série dès son synopsis ne se perd jamais au cours des 16 épisodes de la série diffusée sur Netflix. Les épisodes durent au minimum 1h, alors prévoyez de quoi vous hydrater. Que ce soit grâce à l'enquête policière ou la relation entre Baek Hee-Song et Cha Ji-Won, Flower of Evil arrive continuellement à nous surprendre. Et à nous émouvoir. Car, oui, comme beaucoup de dramas coréens, Flower of Evil vise toujours juste quand il s'agit de jouer sur la corde sensible. Les quelques moments un brin tirés par les cheveux ne risquent pas de vous gâcher une minute de plaisir de cette série palpitante.

Flower of Evil adulé par le public

Sur IMDb, Flower of Evil obtient la très bonne note de 8,6/10 de la part du public. Une évaluation obtenue sur quasiment 10 000 avis. Une preuve que le drama coréen paru en 2020 fait partie des immanquables du genre. Notez que le casting de Flower of Evil reprend largement celui d'une autre série venue de Corée du Sud : Criminal Minds. Il s'agit d'une adaptation de la série américaine éponyme.

La prochaine série coréenne à avoir un retentissement international devrait être Squid Game. La saison 2 de la production originale Netflix. Une bonne alternative si vous pensez avoir le cœur un peu trop fragile pour regarder Flower of Evil. Même si vous êtes sensible, on vous conseille au moins d'essayer.