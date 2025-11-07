Tandis que le volume 1 de la cinquième et dernière saison de Stranger Things arrive sur Netflix ce 27 novembre 2025, la plateforme SVOD a encore une carte dans sa manche pour cet univers très populaire. Même si la série principale va se terminer avec un volume 2 à venir courant décembre 2025, un spin-off va en effet arriver courant 2026. En attendant de connaître sa date de diffusion précise, celle-ci s'illustre en vidéo via un premier aperçu qui donne le ton.

Une nouvelle histoire dans l'univers de Stranger Things se dévoile via un premier aperçu

La fin approche à grands pas pour l'arc principal de Stranger Things, alors que le sort du monde est entre les mains d'Eleven et ses amis, qui se préparent pour leur terrible et à première vue très déséquilibré combat contre Vecna. Nous en connaîtrons le dénouement à l'issue du volume 2 attendu courant décembre 2025. Netflix n'entend cependant pas abandonner l'une de ses licences phares, et un spin-off attend les fans courant 2026.

Annoncée en avril dernier, cette nouvelle spin-off série dans l'univers de Stranger Things s'appelle pour rappel Tales of '85. Contrairement à la série principale, il s'agira cette fois d'une série d'animation dans un style graphique rétro. Celle-ci va donc nous raconter une histoire parallèle à l'arc principal, plus précisément durant l'hiver 1985, soit la période entre les saisons 2 et 3 de l'œuvre originale. Retour donc dans le passé d'Hawkins, mais avec de nouvelles créatures venues du Monde à l'Envers. Au programme : de l'aventure, de la nostalgie, et évidemment de l'horreur, donc.

Pour chapeauter cette nouvelle série spin-off estampillée Stranger Things, on retrouve à la réalisation Eric Robles (Fanboy & Chum Chum), qui se serait inspiré pour son ambiance et son histoire du dessin animé culte The Real Ghostbusters, mais aussi de références comme E.T., le chef d'œuvre de Steven Spielberg, ou encore des livres Chair de Poule. En attendant de connaître sa date de sortie précise l'année prochaine, voici donc ci-dessous un premier aperçu de ce que nous réserve cette série d'animation prometteuse dans l'univers de Stranger Things.

Source : Netflix sur YouTube