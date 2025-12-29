Alors que le grand final de Stranger Things approche, la suite de la licence fait déjà parler d'elle avec un changement radical évoqué par ses créateurs.

Le 1er janvier 2026 sur Netflix, une nouvelle année commencera, mais l'une des séries les plus populaires prendra fin : Stranger Things va en effet diffuser le dernier épisode de sa cinquième et ultime saison. Celle-ci doit en principe être le clap de fin en apothéose de l'arc principal de la série en compagnie d'El, Mike et le reste de la bande contre Vecna. La plateforme au N rouge n'entend cependant pas dire complètement adieu à sa licence phare. Outre la série d'animation Tales From '85 à venir courant 2026, les frères Duffer ont en effet évoqué autre chose d'a priori très différent pour le futur de leur univers.

Des changements sens dessus dessous à venir pour Stranger Things ?

Sortie pour la première fois en 2016, Stranger Things a au fil des années occupé une place particulière au sein du catalogue Netflix, se plaçant comme l'une de ses exclusivités les plus populaires. Après cinq saisons de bons et loyaux et services, il est toutefois temps pour la série principale de tirer sa révérence ce 1er janvier 2026. L'univers imaginé par les frères Duffer ne va toutefois pas subitement s'arrêter, loin s'en faut.

Tout d'abord, une série d'animation baptisée Tales From '85, qui place son intrigue entre les saisons 2 et 3 de Stranger Things, arrivera plus tard courant 2026. Ensuite, les créateurs de la série ont récemment tenu une interview auprès de ScreenRant pour évoquer une autre série spin-off dans les cartons, jusqu'alors l'objet de rumeurs. D'après celles-ci, il devait s'agir d'une histoire centrée sur Nancy Wheeler, la grande-sœur de Mike. Finalement, les frères Duffer auraient une autre idée radicalement différente en tête.

« On voulait vraiment répondre à toutes les questions relatives aux personnages de Stranger Things et la mythologie d'Hawkins dans le Monde à l'envers. La série spin-off recoupe quelques éléments, mais il s'agit vraiment d'une histoire complètement différente, dans un endroit complètement différent et avec des acteurs et personnages complètement différents. Il s'agit donc vraiment d'une entité à part ». À noter toutefois qu'ils ont dernièrement signé un partenariat de 4 ans avec Paramount. Ce qui pourrait signifier qu'ils font faire une très longue pause avant de retourner dans le monde sens dessus dessous de Stranger Things. L'avenir nous le dira.

