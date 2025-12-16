Les fans brûlent d'impatience à l'idée de découvrir ce qui les attendra dans le deuxième volume de Stranger Things Saison 5. La bande-annonce est là et la tension aussi.

C'est LA série Netflix a ne pas manquer en cette fin d'année 2025. Stranger Things a fait son grand retour avec une saison 5 qui a commencé sur les chapeaux de roue. Troisième meilleur lancement de la plateforme après les deux dernières saisons de Squid Game, elle n'a pas fini de dérouler tout ce qu'elle a à donner. En effet, la deuxième partie de ce triptyque arrivera la semaine prochaine et le premier trailer nous met déjà en condition pour les nouvelles péripéties d'Eleven et sa bande.

La saison 5 de Stranger Things va vous mettre sous pression dans le volume 2

Retour à Hawkins dans le volume 2. Alors que la ville est placée sous quarantaine avec l'armée pour geôlier, nos héros continuent la lutte pour sauver leur réalité de la menace venu d'en-dessous. Sauf que Netflix l'annonce : « Le monde à l'envers : on avait tout faux sur ce qu'on croyait savoir ». Préparez-vous à des révélations qui pourraient entièrement rebattre les cartes pour nos jeunes protagonistes.

En effet, alors qu'Eleven, Will, Mike, Dustin, Lucas, Max et leurs amis se préparent au combat, Vecna se prépare lui aussi à agir. Mais nos héros ne sont pas seuls pour mener cette lutte qui se jouera clairement sur deux plans, entre leur monde et l'Upside Down. Joyce et Jim sont toujours de la partie, tandis que d'anciennes têtes connues referont surface dans Stranger Things.

Une fois encore, Stranger Things promet de marquer un grand moment de télévision. Alors que le volume 1 de la saison 5 est déjà disponible, ce volume 2 sortira quant à lui dans la nuit du 25 au 26 décembre, à 3 heures du matin (heure française). Il se composera de trois épisodes, respectivement intitulés « Plan de choc », « S'échapper de Camazots » et « Le Pont ». Ce sera ensuite la dernière ligne droite jusqu'au grand final, prévu pour le 1er janvier 2026.