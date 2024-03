Star Wars: The Acolyte plonge les spectateurs dans une époque jamais explorée auparavant dans l'histoire de la saga Star Wars : la fin de l'ère de la Haute République. Cette période, située plusieurs siècles avant les événements de La Menace Fantôme, était connue comme un âge d'or pour les Jedi, une époque de paix et de prospérité dans la galaxie. Cependant, la série promet de révéler les ténèbres qui s'y cachent, explorant l'ascension du côté obscur et les mystères qui mèneront à la décadence de la République.

Star Wars The Acolyte

Comme nous vous l'avons expliqué, la série met en lumière une période peu explorée dans l'histoire de Star Wars, offrant aux fans une plongée dans les mystères et les intrigues politiques qui ont précédé les événements des films principaux. La créatrice, Leslye Headland, connue pour son approche novatrice et sa capacité à créer des récits , s'apprête donc à nous proposer un peu de sang neuf pour la saga.

Côté casting, The Acolyte s'annonce comme un melting-pot de talents avec Amandla Stenberg en tête, accompagnée de Lee Jung-jae et Dafne Keen. Pour rappel, Amandla Stenberg s'est fait connaître dans Hunger Games et a continué à impressionner dans The Hate U Give. Lee Jung-jae, star coréenne, est reconnu pour son rôle principal dans Squid Game. Pas mal non ?

Star Wars: The Acolyte est prévu pour une sortie le 4 juin 2024. Les attentes sont élevées pour cette nouvelle addition à la franchise SW. Avec son cadre unique, ses personnages intrigants et son histoire prometteuse, Star Wars: The Acolyte se profile comme une série incontournable. Et puis il faut bien l'admettre, c'est plutôt très joli. Reste à savoir combien de nouveaux lieux aurons-nous l'occasion de découvrir. Car après tout, explorer une nouvelle planète fait quand même partie des petits plaisirs.

Logiquement (et comme on peut l'entrevoir), l'ambiance a tout de même l'air un peu plus sombre que d'habitude. Mais jusqu'à quel point ? Difficile de savoir jusqu'où on est prêt à emmener Star Wars chez Disney...