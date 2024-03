Star Wars: The Acolyte n'est pas encore disponible, mais elle fait déjà de très belles promesses pour les gros fans de Star Wars qui aiment en savoir plus sur l'univers.

La nouvelle série tant attendue, Star Wars: The Acolyte, est en passe de révolutionner l'univers étendu de Star Wars en intégrant une espèce jamais vue auparavant. Sous la direction de Leslye Headland, la série se déroulera pendant l'ère de la Haute République. Environ 100 ans avant les événements de La Menace Fantôme, une période jusqu'alors explorée seulement à travers les romans et les bandes dessinées. Une bonne occasion d'étendre encore un peu l'univers étendu?

Du neuf pour l'univers Star Wars

The Acolyte se concentre sur une trame narrative axée autour des Sith, mais promet également d'inclure plus de Jedi que n'importe quel autre film ou série télévisée de l'univers Star Wars. Cette approche vise à remettre en question nos connaissances actuelles sur les Jedi et les Sith. Ajoutant une profondeur inédite à la mythologie déjà riche de la saga. Leslye Headland, dans une interview pour StarWars.com, a révélé que la série introduira un Jedi Zygerrien et officialisera une espèce jusqu'ici inconnue dans le cadre canonique de Star Wars.

L'annonce a suscité de nombreuses spéculations parmi les fans, qui ont tenté de deviner quelle pourrait être cette mystérieuse espèce. Parmi les hypothèses les plus populaires circulant sur X/Twitter figurent les Bothans, des êtres humanoïdes à fourrure. Et les Yuuzhan Vong, une espèce extragalactique redoutée pour avoir presque anéanti la Nouvelle République.

Une race totalement nouvelle

Dans l'univers Legends (anciennement l'univers étendu pré-rachat de Disney), les Yuuzhan Vong proviennent d'une galaxie située au-delà de la galaxie Star Wars connue. Ce sont des êtres humanoïdes. Mais ils se distinguent par leur apparence et leur biologie unique, rejetant toute forme de technologie au profit de la biotechnologie. Cela signifie que tout, de leurs armes à leurs vaisseaux spatiaux, est biologique et vivant. Les Yuuzhan Vong ne figurent pas dans la Force. Ce qui les rend invisibles et insensibles aux pouvoirs Jedi, leur conférant un avantage considérable.

Une guerre très meurtrière contre cette race

Comme on peut l'apprendre dans les romans, leur arrivée dans la galaxie Star Wars est marquée par une série d'événements. Aussi violents que destructeurs. Connue sous le nom d'Invasion Yuuzhan Vong. Cette guerre a duré plusieurs années et a entraîné des pertes massives de vies. La destruction de planètes entières et un bouleversement politique majeur. Les héros bien connus de la saga Star Wars, tels que Luke Skywalker, Leia Organa Solo et Han Solo, ont été profondément affectés par la guerre. Devant faire face non seulement aux menaces extérieures mais aussi à des défis personnels et moraux.

Reste à voir si c'est eux qui seront introduits dans Star Wars: The Acolyte. Qui pour mémoire, fera ses débuts sur Disney+ le 4 juin avec deux épisodes, suivis d'un nouvel épisode chaque semaine.