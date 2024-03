Il y a peu, nous avons pu découvrir avec surprise et bonheur la toute première bande-annonce de Star Wars: The Acolyte, une série qui s'annonce assez folle. Et dans la foulée, nous pouvons apprendre une autre bonne nouvelle.

Dans l'univers toujours expansif de Star Wars, la nouvelle série intitulée The Acolyte fait parler d'elle, promettant d'immerger les fans dans les mystères de l'ère de la Haute République, 50 ans avant les événements de La Menace Fantôme. La créatrice de la série, Leslye Headland, a pu en parler plus en détails via une interview du très sérieux média Collider. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. Une preuve que Disney fait totalement confiance dans ce tout nouveau programme.

Star Wars The Acolyte est un bel espoir pour Disney

The Acolyte se déroule à une époque significative de l'univers Star Wars, marquant la fin de l'ère de la Haute République. Cette période est caractérisée par des enjeux d'une grande importance pour l'ordre Jedi, plongés dans une affaire sombre et mystérieuse. La showrunner, Leslye Headland, explique avoir conçu la série dans l'intention de la développer sur plusieurs saisons, souhaitant offrir au public des narrations complètes sans les laisser en suspens émotionnel.

Headland, dans l'interview récente avec Collider, a exprimé son désir de fournir une expérience cathartique à travers les huit épisodes de la première saison, évitant les fins frustrantes qui laissent les spectateurs dans l'attente. Bien que la fin de la saison laisse entrevoir de nouveaux horizons, elle promet une conclusion offrant une véritable résolution émotionnelle.

De belles promesses pour la suite

Quant à la suite, Headland se montre optimiste quant à la possibilité d'une deuxième saison. Elle révèle avoir déjà une trame temporelle en tête et être prête à explorer davantage de conflits et de nouvelles intrigues dès que le projet serait renouvelé. Cependant, elle insiste sur le besoin de prendre une pause bien méritée après le travail acharné sur la première saison avant de lancer le travail sur la suite de ce programme Star Wars.

La réalisatrice se dit également impatiente de découvrir la réaction du public à cette nouvelle aventure. La performance de la série pourrait influencer la direction future des épisodes, bien qu'elle précise que cela ne signifie pas céder entièrement aux réactions des fans. C'est plutôt une question de comprendre les préférences du public pour ajuster judicieusement les futurs développements de l'histoire.

La série Star Wars est attendue avec impatience sur Disney+ pour sa première le 4 juin.