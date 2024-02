On le sait, Star Wars est une saga propice aux théories en tout genre. Parmi celles qui ont le plus de succès, on retrouve notamment le retour de Mace Windu. Car oui, pour beaucoup, le maître Jedi émérite serait vivant et aurait survécu à son duel contre l'affreux Palpatine. Affreusement blessé lors de sa chute, pour beaucoup, il aurait ensuite pris la décision de se retirer et de se cacher pendant la grande purge. Très clairement, cette possibilité émoustille un certain nombre de personnes, dont l'acteur lui-même.

Un personnage culte de retour dans la saga Star Wars ?

À l'occasion du 25e anniversaire des préquelles de Star Wars, Samuel L. Jackson a été interviewé par le magazine Empire. Une phrase en particulier ressort de cette interview : « Il n'est pas mort», c'est du moins ce que pense l'acteur lorsqu'on l'interroge sur la fin du personnage de Mace Windu. Et pour faire plaisir à tout le monde, il a même exprimé son souhait d'avoir sa propre série sur Disney+. Outre la déclaration de l'acteur elle-même, qui souligne à quel point le personnage compte pour Jackson, c'est une perspective alléchante. Imaginez un projet à la manière d'Obi-Wan mais centré sur le très charismatique Mace Windu, avec peut-être des combats contre des chasseurs de Jedi.

C'est amusant car c'est justement l'idée qu'a eue la chaîne YouTube Sidemaul, qui a réalisé une véritable petite pépite artistique. La vidéo dure exactement 11 minutes 42 et propose un doublage français intégral de très bonne qualité sur la potentielle survie de Windu. Multifacettes, le créateur Sidemaul a d'ailleurs lui-même doublé certains personnages, tels que les soldats clones, l'inquisiteur sith ou encore Dark Vador lui-même. Vous pouvez voir le résultat ci-dessous :

S'il y a une série, la question de l'âge de l'acteur se posera tout de même. Même si le comédien paraît encore physiquement jeune, il a tout de même 75 ans et à moins de faire appel aux fameuses techniques de rajeunissement numérique, il risque d'être assez difficile de traiter directement des mois qui suivent le duel avec Palpatine. Cela n'en reste pas moins un projet que de nombreux fans aimeraient pouvoir admirer. Un spectacle assez épique. Et puis ça serait surement l'occasion de croiser Yoda, ou peut être même Obi-wan...