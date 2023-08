Ces dernières années, c'est principalement à travers les séries que Star Wars a brillé : The Mandalorian, Andor, Obi-Wan Kenobi, et prochainement Ahsoka. Néanmoins, Disney semble moins enclin à surexploiter ses franchises comme cela était le cas auparavant. Serait-ce un signe du changement de cap récent de Bob Iger, le PDG de Disney ?

Star Wars Obi-Wan Kenobi, le seul espoir

Lors d'une récente interview, le média "The Hollywood Reporter" a eu l'occasion d'interroger Deborah Chow, réalisatrice des six épisodes de la série Obi-Wan Kenobi. Au cours de cet entretien, une question sur une éventuelle saison 2 centrée sur le Jedi incarné par Ewan McGregor a bien sûr été posée. Sa réponse fut immédiate :

Il y a encore 10 ans d'histoires à explorer, et je ne dirais pas que c'est hors de question. "Il ne faut jamais dire jamais", mais nous avons conçu ce projet comme une série limitée.

L'interview révèle aussi qu'à peine le tournage terminé, Ewan McGregor s'est approché de la réalisatrice avec des idées pour une seconde saison. Du côté de l'acteur, la motivation est donc indéniable. Il est vrai que trouver des événements à dépeindre sur une période de 10 ans, surtout dans l'univers Star Wars, ne devrait pas poser problème. Toutefois, Disney ayant déjà surexploité la carte Dark Vador, il sera difficile de recréer l'effet de surprise phénoménal de la première saison.

Il faudra donc faire preuve d'ingéniosité pour trouver un adversaire de taille. Peut-être pourrait-on envisager un rôle accru pour Qui-Gon Jinn en tant que présence dans la Force ? Encore faudrait-il que Liam Neeson, son interprète, soit d'accord. Et au vu de son opinion sur les spin-offs, cela semble compromis... L'autre possibilité, et non des moindres, serait d'exploiter le personnage de Dark Maul, que les fans de Star Wars adorent. On sait qu'un duel a eu lieu entre les deux personnages, ce serait donc parfait.