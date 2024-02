Quoi de neuf ces derniers temps sur Disney+ ? La plateforme a réservé deux exclusivités à tous les abonnés avec le film Suncoast où l'on retrouve Nico Parker (série The Last of Us) et Woody Harrelson, ainsi que le show télévisé Black Cake adapté du roman de Charmaine Wilkerson. Et avant cela, Pixar a tenté d'éblouir encore les petits et grands par le biais du court-métrage Soi-même. Pour cette semaine, ne vous attendez pas non plus à un déluge de nouveautés sous peine d'être déçus.

Les nouveautés Disney+ du 12 au 18 février 2024 ne vont pas occuper tout le temps libre des abonnés. Encore une fois, les sorties sont au nombre de trois. Commençons par le film Coup de théâtre avec Sam Rockwell, Ruth Wilson ou encore Adrien Brody réalisé par Tom George. Ça raconte quoi ? C'est une histoire de meurtre et d'enquête policière dans le Londres des années 50. Un cinéaste hollywoodien, qui était en train d'adapter une pièce théâtrale à succès (La Souricière d'Agatha Christie), est retrouvé assassiné. Qui est le coupable ? Pourquoi a-t-il été refroidi ? À l'agent Stalker (Saoirse Ronan) de remonter jusqu'au tueur avec l'aide du policier blasé et alcoolique Stoppard (Sam Rockwell). C'est à regarder sur Disney+ le 16 février 2024.

Dès ce mercredi, le service de streaming vidéo de Mickey accueille Descendants : Le mariage royal. Un film d'animation Disney qui met en images l'union improbable entre les enfants de la Belle et la Bête (Ben) et de Maléfique (Mal). « Le mariage de Mal et Ben est le plus grand événement qu'Auradon ait jamais connu, mais Hadès menace de tout gâcher. Entre drame, amitié, humour et amour, le jour du mariage de Mal mène à une confrontation sur l'Île de l'Oubli qui pourrait tout changer ! » synopsis officiel.

La dernière nouveauté sur Disney+ du 12 au 18 février 2024, c'est la série documentaire Les Filles du gourou. Un reportage qui revient sur la secte mormone polygame d'Ervil LeBaron. Durant des décennies, le chef du clan a perpétué des violences et abus, allant jusqu'à commanditer plusieurs meurtres, au sein même de sa grande famille, sous couvert de religion. Un reportage qui comprend des témoignages de survivant(e)s, de personnes qui étaient proches de LeBaron, et du FBI qui a enquêté là-dessus. Le programme choc du mois et de la semaine.

