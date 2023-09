La saga Star Wars, avec sa capacité à surprendre sans cesse, nous a réservé une nouvelle révélation. Dans une récente entrevue avec David S. Goyer, célèbre scénariste et réalisateur, des informations pour le moins inattendues ont été dévoilées concernant un projet passé. La conversation a eu lieu sur le podcast de Josh Horowitz, qui parvient toujours à attirer la crème d'Hollywood.

Deux projets Star Wars dont l'un complètement inattendu

David S. Goyer, tout en parcourant son impressionnante carrière, a lâché une bombe : il y a quelques années, un film Star Wars était en gestation avec à la barre nul autre que Guillermo del Toro. Goyer avait en tête un scénario ancré dans la Haute République (comme The Acolyte), promettant une exploration inédite du monde des gangsters au sein de cet univers. Une vision qui aurait pu s'apparenter à l'ambiance film noir de la récente œuvre de Del Toro, Nightmare Alley. C'est du moins ce que l'on imagine.

Malheureusement, malgré le potentiel énorme d'une telle collaboration, le film n'a jamais franchi le cap de la conceptualisation. Goyer précise : “Il y avait beaucoup de remous au sein de Lucasfilm à cette époque, mais le scénario était prometteur... De nombreuses œuvres d'art fascinantes avaient été conçues pour le projet.” Les raisons précises de cette mise à l'écart ne sont pas clairement établies, mais on peut spéculer que l'atmosphère agitée chez Lucasfilm y ait joué un rôle. Surtout avec le succès des séries et la réception assez mauvaise des derniers films.

Outre ce film avec Del Toro, qui aurait été une rupture audacieuse avec la franchise, Goyer a également évoqué un autre scénario, cette fois explorant les origines des Jedi, 25 000 ans avant les événements que nous connaissons. Deux projets phénoménaux qui auraient certainement ravi les fansde Star Wars. À n'en pas douter. L'industrie du cinéma est pleine de ces histoires de films avortés. Mais quand elles touchent au monde imaginé par George Lucas, elles prennent une dimension tout à fait spéciale.

De plus en plus de réalisateurs

Au fil des années, nous avons eu droit à de plus en plus de réalisateurs et de genres différents pour Star Wars, qu'il s'agisse de films, de séries live, d'animation ou même de livres. On peut par exemple citer Star Wars : Death Troopers de Joe Schreiber, qui est présenté comme un roman horrifique de zombies dans l'univers de Star Wars. Dans ce livre, des stormtroopers morts-vivants errent dans les ruines d'un vaisseau, cherchant à se nourrir des survivants. Tout un programme! Un film d'horreur avec Del Toro pourrait donc aussi être imaginable.

Auriez-vous aimé voir un film Star Wars réalisé par Guillermo del Toro ?