Qui l'eût cru ? Après Winnie l'ourson, une autre adaptation Disney va avoir le droit à une version d'horreur. Personne ne pouvait s'y attendre et pourtant...

Au cas où vous auriez peut être raté l'information, le réalisateur Rhys Frake-Waterfield a réalisé Winnie the Pooh : Blood and Honey comme nous vous l'expliquions au sein de cette news. Il s'agit tout simplement d'une adaptation assez libre de Winnie l'Ourson dans lequel Winnie et Porcinet deviennent des monstres sanguinaires après le départ de Jean-Christophe pour l'université. Eh bien ce même réalisateur souhaite aussi s'attaquer à Peter Pan...

Peter Pan version horreur après Winnie

Et si le pays imaginaire était en fait un endroit horrible dans lequel Peter Pan était un véritable monstre assoiffé de sang ou un tueur d'enfants ? On peut s'attendre à tout après le scénario de Winnie. Le film a même déja un nom et il s'agit de Peter Pan : Neverland Nightmare.

Visiblement ce projet est déjà bien avancé. Car d’après IMDb, le film est d’ores et déjà en tournage. Dans cette nouvelle adaptation Peter Pan devrait être le personnage central, donc il y a aussi de grandes chances que l'horreur soit surtout du coté du Capitane Crochet et de sa bande de pirates.

Après tout, pourquoi pas. Il faut dire que le principe même d'un enfant qui reste éternellement jeune a de quoi réveiller une certaine fibre horrifique .

Qu'attendez-vous de ce type d'adaptation horrifique d'un personnage pour enfant ? Etes-vous friand de ce type de ce type de production ?