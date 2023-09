Dans le dernier épisode de la série Ahsoka, disponible sur la plateforme Disney+, le lore de Star Wars s'enrichit considérablement. Grâce notamment, à l'introduction du concept des "Bokken Jedi". Bien que mentionné brièvement dans la série animée Star Wars Rebels, le concept est cette fois abordé de manière bien plus explicite. Attention : cet article contient des spoilers sur la série Ahsoka.

Star Wars approfondit son univers

L'épisode 6 de Star Wars Ahsoka, intitulé Far, Far Away, met en scène une conversation entre Shin et son maître Jedi, Baylan, révélant l’existence des "Bokken Jedi". Cette introduction offre un nouvel éclairage sur le parcours de figures emblématiques telles que Luke Skywalker, Ezra Bridger et Rey, désormais identifiées comme appartenant à cette branche spécifique de Jedi.

Pour la petite histoire, le terme Bokken renvoie à une épée japonaise en bois, utilisée pour l'entraînement et le combat. Ce choix de nom reflète l'influence notable de l’esthétique et du vocabulaire samouraï dans l’univers Star Wars. Une tendance initiée par George Lucas dès la première trilogie, comme on peut le voir dans les divers making-of. Ces Bokken Jedi sont perçus, surtout du point de vue de Baylan, comme une sous-classe des Jedi. Une alternative aux Jedi traditionnellement formés dans les Temples. Leur formation, plus "sauvage" et moins conventionnelle, se fait en communion avec la nature, suivant une tradition ancienne qui prévalait avant la chute de l’Ordre.

Un exemple flagrant de Bokken Jedi

Le Jedi, une figure déconstruite

La série Ahsoka ambitionne donc de reconnecter avec l'image plus brute et "sauvage" des Jedi, telle qu'elle a été représentée dans la trilogie originale de Star Wars. Ce faisant, elle légitime la voie des Bokken Jedi, non plus comme une échappatoire, mais comme une voie authentique vers la maîtrise de la Force. Cette nouvelle catégorisation permet également de mieux comprendre les parcours de Luke Skywalker et Rey, qui ont réussi à jouer des rôles centraux dans la lutte contre les forces du mal, malgré une formation non conventionnelle. On se souvient que dans Un Nouvel Espoir, le parcours de Luke était présenté comme inédit. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est désormais inscrit : c'est une voie officielle possible.

La série ne se limite donc pas à enrichir le lore de Star Wars ; elle invite également à une réflexion critique sur l'Ordre Jedi lui-même. Baylan, malgré sa nostalgie pour l'Ordre, exprime des doutes quant à son fonctionnement, pointant une rigidité et une bureaucratie potentiellement contre-productives. Une critique déjà formulée par le charismatique Qui-Gon Jinn dans le contexte de la formation du jeune Anakin.

Ce thème n'est pas nouveau, puisqu’il était déjà central dans Les Derniers Jedi, où l'on découvrait un Luke Skywalker ayant perdu foi en l’Ordre.