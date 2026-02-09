Après une post-logie plus que décriée par les fans de Star Wars, la saga née de la caméra de George Lucas compte bien se racheter sur grand écran. Du moins, c'est ce qu'on espère au regard des différents projets à venir. Car les studios ont bien des idées à revendre. Et cela pourrait se constater dès le printemps prochain avec un long-métrage tiré d'une série adorée (même si une petite déception pointe déjà).

Les fans attendent mieux de ce film Star Wars

Cette nuit, les États-Unis vibraient au rythme du Super Bowl LX, la finale tant attendue du championnat de la National Football League (NFL), la ligue américaine de football américain. Suivie en direct par des millions de téléspectateurs, les annonceurs dépensent des fortunes pour que leurs spots de pub soient diffusés au court du match, notamment pendant la mi-temps qui concentre un pic d'audience phénoménal grâce au show musical orchestré à chaque fois avec des artistes de renom. Disney s'est donc mis sur le coup en 2026 pour proposer un aperçu du prochain film Star Wars.

Ainsi, le monde entier a pu avoir un nouvel aperçu du film Star Wars The Mandalorian & Grogu. Faisant suite à la série qui fait sensation sur Disney+, cette nouvelle histoire suivra Din Djarin et « bébé Yoda » alors que la Nouvelle République les appellent à l'aide. Plus que prometteur sur le papier compte tenu de l'engouement autour des trois premières saisons — une quatrième étant en préparation —, l'enthousiasme est vite retombé avec la spot du Super Bowl.

En effet, que ce soit sur les réseaux sociaux cette nuit ou en commentaire sur YouTube, les internautes n'y vont pas de main morte avec le film The Mandalorian. « On dirait plus une publicité pour des camionnettes Ford qu'une bande-annonce Star Wars » ; « Bro a dépendé 10 millions dans une publicité du Super Bowl pour nous servir ça » ; « OK, c'est mignon, mais pourquoi ne pas proposer une véritable bande-annonce en plus de cette pub ? ».

Une chose est sûre, ce spot pour The Mandalorian & Grogu n'a laissé personne indifférent... mais pas dans le bon sens du terme. Beaucoup espéraient un trailer avec un nouvel aperçu de ce film Star Wars très attendu plutôt qu'une “simple” publicité rappelant la sortie dans les salles obscures au mois de mai 2026 (le 20 mai précisément en France).