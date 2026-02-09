Disney+ a beaucoup fait parler dernièrement grâce notamment à deux excellentes sorties estampillées Marvel. Le très bon Thunderbolt est disponible depuis peu sur la plateforme après avoir bien performé au cinéma. En ce moment, il y a aussi Wonder Man qui cartonne bien. La dernière série Marvel renverse elle aussi la vapeur en proposant une approche différente, mais non moins intéressante, des super-héros. Cette semaine sur Disney+, il n'y aura pas de programmes aussi marquants, mais vous aurez tout de même de quoi faire. Plusieurs films sont attendus, ainsi que le retour d'une série appréciée, mais surtout par les plus jeunes.

Tous les films Disney+ de la semaine du 9 au 15 février 2026

Cette semaine, Disney+ se la joue comédie romantique et dramatique à la française avec quatre films bien de chez nous. On retrouvera ainsi François Civil dans Deux Moi, comédie romantique et dramatique qui nous fait suivre un homme et une femme terriblement seuls en plein Paris. Ils ne se connaissent pas, sont pourtant voisins et vont finir par se croiser. Un film touchant, et un peu plus léger que Jeux d'enfants avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. Le film raconte l'histoire de deux meilleurs amis à la relation chaotique qui jouent à un jeu d'action ou vérité qui dure des années. Mais le film le plus léger et mignon de la semaine sur Disney+ est sans doute Un peu, beaucoup, aveuglément avec Clovis Cornillac et Mélanie Bernier. Une comédie romantique où un homme odieux avec son voisinage tisse peu à peu des liens avec une jeune femme pianiste qui vient tout juste d'emménager et ce, sans même se voir.

13/02 Ce soir, je dors chez toi Deux Moi Jeux d’enfants Un peu, beaucoup, aveuglément



Toutes les séries de la semaine du 9 au 15 février 2026

Côté séries, c'est bien plus calme puisqu'il n'y aura qu'une vraie nouvelle sortie cette semaine sur Disney+. Le 10 février, ce sera donc le retour de la série Le Renard Prince des Voleurs avec Thomas Brodie-Sangster, surtout connu pour son rôle de Newt dans la saga Le Labyrinthe. Il reprend ici son rôle de médecin-pickpocket et jeune gentleman à ses heures perdues aux côtés de Maia Mitchell (vue récemment dans l'amusant Until Dawn), Luke Bracey (Elvis, Interceptor) ou encore David Thewlis (Kaos, Avatar 3). On notera également les premiers épisodes de la nouvelle série Love Story : John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette avec Naomi Watts (King Kong). Une série d'anthologie, qui retrace ici l'histoire d'amour tumultueuse entre John F. Kennedy et Carolyn Bessette, une jeune cadre à l'époque.

10/02 Le Renard : Prince des voleurs – S02

13/02 Love Story John F. Kennedy Jr. & Caro lyn Bessette – E01 à 03



Source : disney+