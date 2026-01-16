C’est officiel : de gros changements sont à prévoir pour Star Wars dans les années à venir, tandis que Lucasfilm confirme un changement de direction pour la compagnie.

Coup de tonnerre chez Lucasfilm. Après de nombreux mois de rumeurs, c’est maintenant confirmé : Kathleen Kennedy, actuelle présidente de la compagnie, quittera officiellement ses fonctions dès la fin de cette semaine, après plus de quatorze ans de bons et loyaux services. Il s’agit donc d’une annonce majeure pour des franchises comme Star Wars et Indiana Jones, qui ne seront désormais plus entre les mains d’une seule personne, mais de deux. Et on connaît d’ailleurs d’ores et déjà l’identité de ses remplaçants.

Un changement majeur annoncé dans la galaxie Star Wars

« Lorsque George Lucas m'a demandé de prendre la direction de Lucasfilm à son départ à la retraite, je n'aurais jamais pu imaginer ce qui m'attendait » a notamment déclaré Kennedy pour l’occasion. « Ce fut un véritable privilège de travailler pendant plus de dix ans aux côtés des talents exceptionnels de Lucasfilm. Leur créativité et leur dévouement ont été une source d'inspiration, et je suis profondément fière de ce que nous avons accompli ensemble », clame-t-elle alors, avant de laisser la parole aux deux futurs visages de Star Wars.

« Mon amour pour la narration a été façonné par les films de Kathleen Kennedy et George Lucas » assure Dave Filoni, nouveau président et directeur de la création chez Lucasfilm. « Je n'aurais jamais imaginé avoir le privilège d'apprendre le métier de cinéaste auprès d'eux. De Rey à Grogu, Kathy a supervisé le plus grand développement narratif de Star Wars jamais vu à l'écran. Je suis infiniment reconnaissant à Kathy, George, Bob Iger et Alan Bergman pour leur confiance et l'opportunité qui m'est offerte de diriger Lucasfilm dans ce nouveau rôle, un travail que j'adore ».

« Lucasfilm a joué un rôle si important dans ma vie », explique enfin Lywen Brennan, nouvelle co-présidente de l’entreprise, de son côté. « C'est une communauté de conteurs inspirants, dotée d'un esprit rebelle unique, et je suis honoré de rejoindre Dave Filoni pour nous guider vers l'avenir. J'ai eu la chance d'apprendre auprès de George Lucas, Kathy Kennedy et Alan Bergman, et j'ai une confiance absolue dans la vision créative de Dave pour le prochain chapitre de l'histoire de ce studio légendaire ». Un chapitre qui s'écrira, notamment, avec The Mandalorian & Grogu le 20 mai prochain.

Un nouveau départ sous de meilleurs auspices ?

Pour les fans de Star Wars, c’est donc une grande page qui s’apprête de nouveau à se tourner, et on l’espère pour le meilleur. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que l’évolution de la franchise sous la direction de Kathleen aura été loin de faire l’unanimité au sein de la communauté. Entre une nouvelle trilogie pas mal décriée, et un certain focus sur des séries Disney+ à la qualité plus que variable, Star Wars n’aura pas forcément connu ses plus grandes heures ces dix dernières années. À voir ce qu’il en adviendra sous la direction de Filoni et Brenann, donc.

Source : Lucasfilm