Disney+ continue de multiplier les projets Star Wars. Et après la saison 3 de The Mandalorian c'est au tour de Ahsoka de se laisser approcher par les téléspectateurs. Très attendue par les fans, cette nouvelle création qui s'inscrit dans la timeline post-Retour du Jedi s'offre une toute nouvelle bande annonce et cerise sur le gâteau, une date de sortie.

Star Wars Ahsoka ça sort quand ?

C'est officiel la série Star Wars Ahsoka sera disponible le 23 aout 2023 sur Disney+. On peut découvrir la nouvelle via le compte Twitter de la saga comme vous pouvez le voir ci-dessous. L'autre bonne nouvelle c'est que le trailer tease la présence du Grand Amiral Thrawn qui devrait être l'antagoniste principal de l'œuvre.

Pour mémoire, le Grand Amiral Thrawn est un personnage de l'univers étendu de Star Wars, qui a été introduit dans la série de romans de Timothy Zahn, connue sous le nom de "La Trilogie de Thrawn". Il est considéré comme l'un des antagonistes les plus emblématiques de la franchise en dehors des films. Thrawn est un Chiss, une espèce extraterrestre intelligente et tactiquement brillante, originaire de la région inconnue de la galaxie. Dans l'UE, on sait qu'il se cache quelque part dans un système lointain pour permettre à l'Empire de retrouver sa splendeur et logiquement ça devrait être aussi le cas dans cette série. Dans les livres il est assisté par son bras droit, Gilad Pellaeon qui apparait d'ailleurs dans la saison 3 de The Mandalorian lors du conseil impérial.

Ahsoka, ça parle de quoi ?

La série va mettre en vedette le personnage de Ahsoka Tano qui apparait pour la première fois dans la série animée Clone Wars dans laquelle elle est initialement présentée comme l'apprentie Padawan d'Anakin Skywalker. Par la suite elle sera aussi présente au sein de Star Wars Rebels mais aussi et surtout récemment dans la série The Mandalorian où elle est incarnée par l'actrice Rosario Dawson. Star Wars Ahsoka devrait être l'opportunité non seulement de revoir des moments clés de la Guerre des Clones mais aussi et surtout de revoir Dark Vador en tant qu'antagoniste puisqu'on sait que la Jedi réalise un duel contre lui à un moment crucial de sa vie. Pour en avoir le cœur net et profiter de tout cela, il faudra donc patienter jusqu'au 23 aout prochain.

De votre coté, qu'attendez-vous à propos de cette nouvelle série sur la franchise Star Wars ?