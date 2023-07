Disney a mis le paquet pour Indiana Jones 5 et pourtant, ça n'a pas suffi. Même si le film est encore en salles, son destin au box-office est scellé. Malgré le retour d'Harrison Ford, qui a fait ses adieux au personnage, le long-métrage peine grandement à attirer les spectateurs au cinéma.

Indiana Jones 5 est déjà un bide commercial

Indiana Jones 5 est au cinéma depuis le 27 juin 2023 et pour CinéSérie, c'est un retour gagnant pour la franchise culte. « Si Indiana Jones et le Cadran de la destinée n'est pas exempt de défauts, il offre à son héros et son public une conclusion émouvante et réussie à une formidable aventure de cinéma » concluent nos confrères. Mais voilà de bons retours ne sont pas pour autant synonymes de succès commercial, d'autant qu'ici, le film a réellement divisé.

Après plusieurs semaines d'exploitation, on apprend qu'Indiana Jones 5 a passé la barre des 300 millions de dollars au box-office mondial. Un score honorable voire incroyable ? Pas vraiment. Les chiffres sont beaucoup trop bas au regard de l'investissement de Disney. La firme de Mickey a annoncé un budget faramineux de 300 millions de dollars pour Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ce qui fait de lui l'un des blockbusters les plus chers, à l'image d'un Avatar 2. Mais lui, au moins, a été un immense triomphe à l'inverse d'Indy 5.

Et pour cause, selon Deadline, la société aux grandes oreilles a finalement investi 329 millions de dollars pour Indiana Jones 5. Une somme qui n'inclut pas les coûts de marketing qui seraient de 100 millions de dollars. Ce qui ferait du film l'un des projets les moins rentables de tous les temps. Il faut dire que ça a très mal débuté, car même des productions comme Solo: A Star Wars Story ou le récent Transformers: Rise of the Beats ont fait mieux avec un week-end d'ouverture à respectivement 84,4 millions de dollars et 61 millions, contre 60,4 millions pour Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. 60,4 millions qui étaient au passage les prévisions les plus basses pour le film.

Crédits : Disney.

Les causes de l'échec d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

Avant la sortie, Disney a mis toutes les chances de son côté en montrant Indiana Jones 5 à Steven Spielberg. Résultat, le réalisateur a livré un avis très élogieux.

ll y a deux nuits, j'ai fait l'expérience d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Bob Iger (ndlr : le patron de The Walt Disney Company) a organisé une projection avec de nombreux dirigeants de Disney, et j'y suis allé avec le réalisateur James Mangold. Tout le monde a adoré le film. C'est vraiment, vraiment un bon film Indiana Jones. Je suis très fier de ce que Jim en a fait. Lorsque les lumières se sont rallumées, je me suis tourné vers tout le monde et j'ai dit « Merde ! Je pensais que j'étais le seul à savoir comment en faire un ! ». Via Variety.

Un retour positif du créateur de la licence qui aurait dû pousser le public à aller voir Indiana Jones 5, mais un événement en a peut-être dissuadé plus d'un. Les critiques après l'avant-première du Festival de Cannes 2023 ont été bien plus tièdes. Le début d'un mauvais bouche à oreille qui s'est accentué avec la parution des avis de la presse spécialisée. En France comme à l'étranger, le tableau était bien plus sombre que celui de Spielberg.

Le plus gros problème d'Indiana Jones 5, en dehors de ses défauts, c'est donc son budget. Parmi les 300 millions de dollars, il se murmure que le réalisateur James Mangold aurait pris un beau salaire, tout comme le producteur Steven Spielberg et évidemment Harrison Ford. Mais le film a aussi été sérieusement impacté par la pandémie du COVID-19. La production a été suspendue et la sortie du long-métrage a même été repoussée d'un an, alors même que la conception avait été laborieuse et qu'il avait été retardé à maintes reprises.