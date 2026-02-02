À l’occasion de la sortie de son dernier film, Daniel Craig (James Bond) est revenu sur son caméo des plus inattendus dans l’un des films de la dernière trilogie Star Wars.

En l’espace d’un demi-siècle d’existence, Star Wars a vu de nombreuses stars se succéder pour donner vie à l’univers imaginé par George Lucas en 1977. De Mark Hamill à Daisy Ridley, en passant par Harrison Ford, Natalie Portman, Carrie Fisher, Ewan McGregor ou encore Pedro Pascal, on ne compte plus la ribambelle de personnalités ayant participé aux différentes productions de la saga. Quitte, parfois, à n’y faire qu’un simple caméo, à l’instar par exemple de Daniel Craig, qui est récemment revenu sur sa surprenante contribution à Star Wars.

Daniel Craig revient sur son caméo inattendu dans Star Wars 7

Car oui, tout le monde ne le sait peut-être pas encore, mais le dernier James Bond en date a bel et bien délaissé le costume de l’Agent 007 pour se glisser dans celui d’un Stormtrooper, que l’on aperçoit alors brièvement dans le film Star Wars : Le Réveil de la Force sorti en 2015. Un épisode dans lequel l’acteur n’est pourtant pas crédité, quand bien même il possède une scène complète aux côtés de Daisy Ridley. Et c’est à l’occasion de la sortie de Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés en novembre 2025 qu’il est revenu sur cette amusante histoire.

« Ce genre de costume est surtout porté par les cascadeurs dans le désert, donc… l’odeur n’était pas terrible » affirme Craig avec humour au micro de Sirius XM. « En plus, les manches du mien étaient trop longues, et comme elles sont rigides, je n’ai plus senti mon pouce pendant une semaine. Mais sinon, c’était super ! » a-t-il notamment confié. Et l’histoire ne s’arrête pas là, puisque Rian Johson, réalisateur de Wake Up Dead Man et de Star Wars : Les Derniers Jedi, a également donné son point sur cet improbable caméo.

« Et j’ai dit : ‘Qui est cet acteur ?’ » explique ce dernier, qui était déjà en train de préparer le script du huitième opus à l'époque et qui avait donc régulièrement accès aux rushs du septième film. « Et Pablo [Hidalgo] de Lucasfilm a répondu : ‘Je pense que c’est juste un cascadeur dans un costume de Stormtrooper’ ». Mais Johnson, lui, n’est pas de ceux que l’on trompe si facilement. « J’ai dit : ‘Non, c’est un vrai acteur, rien qu’à la façon dont il a traversé la scène’ » se souvient-il, sans savoir alors qu’il s’agissait en fait de Daniel Craig.

Un talent qui crève l’écran, même derrière un costume

Une bien belle anecdote, donc, qui au-delà de témoigner de l’œil avisé dont dispose Johnson en tant que réalisateur, prouve aussi que même camouflé derrière un masque et un costume, Craig est capable de crever l’écran en l’espace de quelques secondes seulement. De fait, qui sait, peut-être cela motivera-t-il les équipes de Disney à lui offrir un rôle plus important dans les prochains Star Wars ? En attendant de le savoir, les fans de la saga ont toutefois rendez-vous avec Pedro Pascal et Sigourney Weaver dans The Mandalorian and Grogu, prévu pour le 20 mai 2026.

Source : Sirius XM