L'Homme-araignée va bientôt s'offrir une nouvelle série au casting de rêve. Les fans de Spider-Man peuvent déjà en avoir un aperçu avec les nouvelles images tout juste révélées.

En attendant le retour grandiloquent de Tom Holland dans le costume rouge et bleu, la prochaine série Spider-Man sort de l'ombre. Attendue sur Prime Video, elle réunira des figures iconiques du petit et du grand écran pour un résultat on ne peut plus prometteur. Les fans sont déjà très enthousiastes à l'idée de découvrir cette nouvelle facette du super-héros et ces nouvelles images pourraient bien faire grimper encore un peu la hype.

Le nouveau Spider-Man se dévoile avec et sans masque

Pas de répit pour l'Homme-araignée. Les projets autour de la franchise Marvel s'enchaînent à un rythme effréné et, en l'occurrence, la prochaine grosse nouveauté que tous les fans attendent s'appelle Spider-Man Noir. Plaçant l'acteur Nicolas Cage (Benjamin Gates) dans l'imperméable de cette version alternative du super-héros, les showrunners Oren Uziel et Steve Lightfoot promet un bon mélange d'action et de maturité.

Attendue pour le courant de l'année 2026 sur Prime Video, Spider-Noir nous plongera dans la Grande Dépression new-yorkaise des années 1930. Nicolas Cage y incarnera Ben Reilly, un détective privé sur le déclin devant faire face à son passé. Si la série suit la trame des comics Marvel, il développera lui aussi les pouvoirs de Spider-Man à la suite d'une morsure d'araignée, changeant le cours de son destin.

Après les comics et l'apparition du personnage dans les récents films d'animation Spider-Man, Peter B. Parker s'apprête donc à débarquer en live-action sur vos écrans. Encore très discret, le super-héros campé par Cage nous livre enfin une nouvelle salve d'images inédites. On l'y découvre avec et sans son costume, tandis que plusieurs personnages secondaires entrent en scène, comme Robbie Robertson (Lamorne Morris), le rédacteur en chef du Daily Buggle.

Saturée, feutrée, l'ambiance de Spider-Noir s'annonce d'ores et déjà hors du temps. Un aperçu qui colle ainsi aux déclarations des showrunners, promettant de nous plonger dans une époque très différente de ce que à quoi les productions Spider-Man les plus populaires nous ont habitués. D'autant plus qu'une version en noir et blanc sera également proposée sur Prime Video. Ça promet.

