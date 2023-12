Une série très attendue est actuellement en préparation pour Prime Video, et on vient d'obtenir une excellente nouvelle à son sujet. Elle va faire plaisir à celles et ceux qui sont impatients de la voir.

Parmi les franchises Marvel les plus prolifiques, il y a sans aucun doute Spider-Man. Dernièrement, l'Homme-Araignée a beaucoup fait parler de lui avec ses nouvelles aventures vidéoludiques. Mais qu'en est-il des projets le concernant en film ou en série TV ? Eh bien, justement, nous venons d'avoir des informations inédites à ce sujet, et ça va clairement vous intéresser. L'avenir s'annonce radieux pour ce personnage très apprécié qui arrive sur Prime Video.

Spider-Man Noir arrive en série sur Prime Video

Vous l'avez peut-être déjà oublié, mais il y a une série Spider-Man qui est en préparation, et elle va porter sur Spider-Man Noir qu'on a notamment pu voir dans New Generation. La cerise sur le gâteau, c'est qu'elle sera en prise de vues réelles. C'est Sony Pictures qui va se charger de la développer pour Amazon Prime Video, avec pour showrunner Oren Uziel (22 Jump Street, The Cloverfield Paradox). Ce sera le moment de découvrir l'Araignée sous un nouveau jour, celui du New York des années 1930. Le projet en est encore à un stade précoce, mais un nouvel ajout à l'équipe de développement prouve qu'il se porte bien.

On n'a pas vraiment de détails croustillants à se mettre sous la dent, comme un trailer, car c'est encore un peu tôt. Néanmoins, on vient d'apprendre que Steve Lightfoot allait rejoindre Uziel en tant que co-showrunner et producteur exécutif. Et là, on ne parle pas de n'importe qui. Notre homme a notamment chapeauté la série The Punisher, ce qui n'est pas rien. Plus récemment, on lui doit Shantaram, disponible sur Apple TV+. Bref, ça promet une belle histoire avec des séquences mémorables.

D'ailleurs, ce n'est pas la seule série Marvel que Sony a prévu pour Amazon Prime Video. Il a l'air d'en avoir beaucoup en chantier, et l'autre qu'il a officiellement annoncé s'appelle Silk : Spider Society, avec Angela Kang (The Walking Dead) aux commandes. Elle suivra les aventures de Cindy Moon, une jeune femme qui a été mordue par la même araignée que Peter Parker. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de plus à son sujet, mais l'univers Spider-Man a encore un bel avenir devant lui.

Crédits : Variety

Quelle histoire pour l'Homme-Araignée des années 30 ?

Spider-Man Noir se déroulant dans les années 30, on ne va évidemment pas suivre les péripéties de Peter Parker. De toute évidence, on va avoir affaire à une sorte de polar noir qui va nous plonger dans la Grande Dépression aux Etats-Unis. Dans ses colonnes, Variety nous parlait d'un « super-héros plus âgé et fatigué ». Pour l'anecdote, le protagoniste est apparu pour la première fois en 2009 dans un comics.

Peut-on s'attendre à une violence plus accrue au vu du contexte ? C'est bien possible, même on reste tout de même dans le monde de Spider-Man. Quoi qu'il en soit, il va falloir se montrer patient, et ce, pendant encore longtemps. Pour l'instant, impossible de savoir où en est la production, et nous n'avons donc aucune fenêtre de sortie à communiquer. Il en va de même pour le casting. Affaire à suivre.