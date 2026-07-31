Spider-Man Brand New Day vient de faire un démarrage record en France et s'apprête à conquérir le monde. Mais Marvel pense déjà à la suite avec (et sans) Tom Holland.

Peter Parker devra-t-il passer un jour la main derrière le masque de Spider-Man dans le MCU ? Alors que Spider-Man Brand New Day se dévoile dans les salles états-uniennes aujourd'hui, après avoir rassemblé les Français massivement en salles, la suite se dessine déjà chez les décideurs de Marvel et l'interprète actuel de l'Homme-araignée, alias Tom Holland.

Spider-Man 5, l'un des derniers films avec Tom Holland ?

Brand New Day est déjà un succès colossal rien qu'en France. On ne doute donc pas du raz-de-marée que ce sera à l'international. Les avis de la critique et, plus encore, des fans sont globalement positifs, laissant difficilement imaginer un futur sans Tom Holland dans le costume de l'Homme-araignée. Pourtant, Spider-Man 5 et peut-être 6 pourraient être ses derniers pas dans la peau du héros.

En tout cas, on commence à se diriger vers ce scénario. La productrice Amy Pascal révélait dans le dernier numéro de SFX Magazine son envie de voir Brand New Day lancer une nouvelle trilogie pour le Spider-Man de Tom Holland. Rien n'est encore confirmé à ce jour sur ce point. Dans les colonnes de The Hollywood Reporter, l'acteur confiait de son côté : « Je continuerai tant qu'ils [Marvel, ndlr] voudront de moi ». En même temps, ces dernières années, lui-même évoque l'hypothèse de ralentir, notamment quand il s'agira pour lui de fonder une famille.

Même si nous aimerions le voir dans la peau de Peter Parker encore longtemps, il faudra bien accepter qu'un jour il range le costume au vestiaire. Et il se trouve que Marvel a commencé à réfléchir avec lui sur la suite. Si Spider-Man 5 n'a pas encore été officialisé, il se pourrait que ce soit l'un des derniers films avec Tom Holland dans la peau du justicier masqué. Dans le podcast Happy Sad Confused, il explique :

On travaille sur tout un entier depuis qu'on a terminé Spider-Man: No Way Home. On a les grandes lignes. Ça va sûrement évoluer, mais j'ai une vision très claire de la manière dont je passerai le relais. Tom Holland, pour Happy Sad Confused.

C'est donc encore un peu tôt pour parler de la retraite de Tom Holland en tant que Spider-Man. Mais petit à petit, on se dirige vers ce scénario. L'acteur se dit même très « enthousiaste », même s'il ne donne pas d'indice sur ce fameux « plan ». Toutefois, on peut déjà imaginer un certain Miles Morales prendre le relais. Holland évoquait récemment son envie de voir le personnage passer en live-action. Même Kevin Feige, le patron de Marvel, vient de révéler que c'est actuellement en réflexion. À voir si ça se concrétisera, mais il y a de l'avenir pour les araignées super-héroïques.