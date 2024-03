Thomas Haden Church, qui incarnait l'Homme Sable dans Spider-Man 3 sorti en 2007, a en tout cas partagé quelques informations croustillantes pour les fans de la première heure. De quoi sauver le SpiderVerse cinématique ? Voyons voir les grains de sable qu'il a semé.

« Prends garde, Spider-Man revient ! »

Avec son premier film sorti en 2002 et retraçant les aventures de l'iconique Spider-Man, Sam Raimi a initié un nouvel âge d'or pour les films de super-héros. Le timide mais attachant Peter Parker incarné par Tobey Maguire s'est construit une énorme communauté de fans. Après Spider-Man 3 en 2007, il semblait que s'en était fini pour l'acteur. Sony, détenteur des droits de la licence, est en tout cas depuis passé à autre chose. L'histoire du voisin amical de New-York a ainsi été rebootée deux fois. Respectivement avec dans le rôle principal Andrew Garfield et Tom Holland.

À ce sujet, le retour de la version de Tobey Maguire dans Spider-Man: Homecoming a fait beaucoup plaisir aux fans. Certains ont peut-être même secrètement espéré un retour de l'acteur dans un film dédié pour un Spider-Man 4. Si l'on en croit Thomas Haden Church dans le troisième opus, il se pourrait bien que ce vœu devienne réalité ! « Il y a eu des rumeurs selon lesquelles ils pourraient me demander de reprendre mon rôle de l'Homme-Sable. [...] Je pense que Sam Raimi va faire un autre film avec Tobey dans le rôle principal. Si ça arrive, ce serait fantastique, même si je me fais un peu vieux ».

Tobey Maguire finalement bientôt véritablement de retour dans son costume de Spider-Man ? © Sony Pictures

Sony aurait bien besoin d'un succès au cinéma

Que l'on ait aimé ou non l'interprétation du Tisseur par Sam Raimi, Sony Pictures a clairement besoin d'un succès au box-office. Depuis un certain temps, les films Marvel produits par ses soins ont été coup sur coup de véritables échecs. Les films Venom, Morbius et Madame Web ont complètement bidé, tant auprès de la critique que du public. Espérons que le film Kraven ne suivra pas le même chemin.

Le géant japonais pourrait donc tenter de se racheter en faisant revenir un acteur particulièrement apprécié des fans afin de densifier son SpiderVerse cinématographique. Nous l'avons justement vu avec les excellents films d'animation mettant en scène Miles Morales : les possibilités dans le domaine sont infinies. Il appartient donc à Sony de sélectionner celles qui feront véritablement recette. Et qui de mieux que Sam Raimi pour tisser un tel tour de force ?