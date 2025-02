Les aventures de l'Homme-araignée passionnent toujours autant les foules. Marvel l'a bien compris et multiplie ses incarnations. Dernière sortie en date : la série d'animation Votre fidèle serviteur Spider-Man, disponible sur Disney+. Parmi les prochaines productions très attendues, on retrouve évidemment Spider-Man 4, toujours avec Tom Holland en vedette. Cependant, une mauvaise nouvelle vient de tomber.

Spider-Man 4 est bloqué dans les transports

Après la trilogie de Jon Watts, la suite des aventures de l'Homme-araignée façon MCU devrait prendre un nouveau tournant. Avec Daniel Cretton à la barre (States of Grace, Shang-Shi), Spider-Man 4 proposera un Peter Parker moins insouciant, plus sombre et solitaire... Toutefois, on ne le découvrira pas à l'écran à la date indiquée.

Eh oui ! L'araignée sympa du quartier a décidé de rétrograder en seconde pour arriver plus tranquillement finalement. Face à l'annonce de la date de sortie d'une autre super-production, Marvel a revu ses plans pour Spider-Man 4. De fait, sa tête d'affiche sera déjà à l'écran la semaine du 14 juillet, dans The Odyssey, le nouveau film de Christopher Nolan.

Afin d'éviter une confrontation trop directe avec ce blockbuster également très attendu, la sortie de Spider-Man 4 a donc été repoussée. Vous ne verrez pas tout de suite Tom Holland en double dans les salles obscures. Au lieu du 24 juillet 2026 initialement prévu, le film arrivera finalement aux États-Unis le 31 juillet 2026, doit une semaine plus tard. Ainsi, cela lui laissera une quinzaine de jours d'écart avec The Odyssey. Quant à la date de sortie française, elle devrait être fixée au mercredi 30 juillet désormais.

Ce n'est pas un grand report pour Spider-Man 4, néanmoins les fans devront patienter une petite semaine supplémentaire. Dans l'immédiat, beaucoup se questionnent surtout le casting du nouveau film. Un personnage fait notamment beaucoup parler. Il s'agit de Black Cat, une antagoniste que les joueuses et joueurs du Marvel's Spider-Man de 2018 connaissent bien. Sera-t-elle dans le film ? La confirmation se fait attendre, elle aussi.

