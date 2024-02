Spider-Man 4 est très attendu par tous, et c'est même potentiellement l'un des projets Marvel les plus attendus, aux côtés de Deadpool 3. Et cela ne risque pas de changer.

On le sait, Spider-Man est sûrement l'un des super-héros de chez Marvel parmi les plus appréciés. Forcément, chaque nouvelle du prochain film est scrutée à la loupe par les hordes de fans. Et l'une de ces infos pourrait bien faire parler pendant très longtemps. Car c'est un peu le rêve de nombreux spectateurs qui pourrait devenir réalité. Comme toujours, il faudra prendre tout ceci avec des pincettes pour éviter d'être trop déçu.

Spider-Man 4 pourrait avoir une grosse surprise

Selon les dernières rumeurs qui circulent, Spider-Man 4 pourrait marquer l'arrivée tant attendue de Miles Morales dans l'univers cinématographique Marvel. Jusqu'à présent, l'avenir du MCU et de divers personnages Marvel reste incertain, surtout après les récentes modifications apportées aux prochains films des Avengers et la sortie unique de Deadpool & Wolverine prévue pour 2024. Les fans se demandent comment vont évoluer des personnages emblématiques tels que Spider-Man et Doctor Strange au sein du MCU.

Cette information provient de Daniel Richtman, une source réputée pour ses révélations concernant les projets Marvel à venir, mais pas seulement. Bien que les détails précis sur la première apparition en live-action de Morales restent flous, Richtman affirme que le personnage sera intégré d'une manière ou d'une autre dans le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland.

Deux visions s'affrontent

Miles Morales, bien connu et apprécié, est originaire de l'Univers Ultimate, Earth-1610. Il acquiert ses pouvoirs d'araignée après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée volée par son oncle, Aaron Davis, alias The Prowler. Avec ses rôles principaux dans les films de l'univers Spider-Verse et en tant que co-protagoniste dans le jeu vidéo de 2023, Morales est en train de devenir une version reconnaissable de l'homme-araignée à côté de Peter Parker.

Cependant, il est important de noter que, malgré ces rumeurs, de nombreux détails concernant Spider-Man 4 restent un mystère, y compris le scénario complet, la distribution et la fenêtre de sortie potentielle. Aux dernières nouvelles, on avait pu apprendre l'existence d'une lutte en interne entre la vision de Marvel et Tom Holland et celle de Sony. Le duo préfère une intrigue plus resserrée sur la ville de New York tandis que Sony préférerait quelque chose de plus large sur le Multivers.