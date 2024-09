Fort de maintenant 26 saisons, South Park est certainement l'une des séries animées américaines les plus emblématiques. A priori encore renouvelées pour quatre autres saisons, les prochaines aventures de Cartman et sa bande vont toutefois se faire quelque peu désirer, si l'on en croit ses créateurs Trey Parker et Matt Stone.

South Park préfère reculer pour mieux sauter à la gorge de l'actualité

Vanity Fair a eu l'occasion de s'assoir avec les créateurs de South Park pour revenir sur leur impressionnant parcours. Lancée en 1997, la série continue d'être un phénomène de société, notamment grâce à son traitement cru et irrévérencieux de l'actualité. Pourtant, sa saison 27 va passer à côté d'un événement important dans le domaine. Trey Parker et Matt Stone ont en effet indiqué qu'ils ne couvriront pas les élections présidentielles américaines à venir en novembre.

« Évidemment, c'est quelque chose de putain d'important. Mais c'est vraiment un casse-tête de traiter ça dans South Park, et ça enlève tout le côté amusant de créer la série. Et puis je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus sur Trump », a déclaré Matt Stone. Après avoir traité de quatre élections présidentielles et avoir déjà cassé beaucoup du sucre sur le dos de Donald Trump, qui se présente pour la troisième fois consécutive, le duo semble avoir fait le tour de la satire de cette personnalité pour le mois clivante.

La saison 27 de South Park n'arrivera ainsi qu'en 2025. Outre la lassitude de ses créateurs vis-à-vis de dresser une satire des élections présidentielles, il y a une autre raison autrement plus prosaïque derrière cette décision, énoncée de manière aussi crue que le ton de la série. « On attend que Paramount se retrouve dans ses propres merdes », explique Trey Parker. Reste maintenant à voir ce que le duo nous réserve pour la suite très attendue des événements à South Park.

Rendez-vous donc en 2025 pour la saison 27 dans la petite ville tranquille du Colorado. © Paramount

Source : Vanity Fair