Devenu une véritable franchise, Solo Leveling est un des titres phares de ses dernières années dans le monde de la bande dessinée asiatique et des anime. C'est pourquoi cette nouvelle risque de faire de nombreux déçus.

En dix ans d'existence, Solo Leveling s'est imposé comme une véritable référence. Des millions de lecteurs suivent les aventures des chasseurs à l'international, et ce, sous plusieurs formats. Romans, webtoons, anime... Il y en a pour tout le monde. Mais un coup dur vient de prendre tout le monde par surprise. C'est un vrai choc pour les fans, les laissant qui plus est dans l'incertitude pour la suite.

Une mauvaise nouvelle pour tous les fans

Cela fait déjà plusieurs années que l'œuvre originale Solo Leveling s'est terminée. Alors que le public le plus récent suit les aventures de Jinwoo Sung sur leur écran, espérant d'ailleurs l'officialisation prochaine d'une saison 3 pour l'anime, les lecteurs des romans et des manwha connaissent la fin depuis un moment. Mais c'est loin d'être fini pour l'univers qui ne cesse de s'étendre, notamment grâce à Ragnarok, la suite directe écrite par Daul et illustrée pour la bande-dessinée par JIN.

Sauf que ce dernier a partagé une mauvaise nouvelle dans l'épisode publié le 7 janvier 2026. L'artiste sud-coréen vient d'être convoqué pour effectuer son service militaire. À ce titre, il devra mettre en parenthèse son activité pour une durée de deux ans, ce qui met fin dès à présent à sa contribution à Solo Leveling Ragnarok. Par conséquent, le webtoon entre une nouvelle fois en pause pour une durée indéterminée, le temps potentiellement de trouver un nouvel illustrateur. Deux déceptions pour le prix d'une, donc.

De quoi parle Solo Leveling Ragnarok ?

Solo Leveling Ragnarok nous embarque pour une nouvelle aventure vingt-et-un ans après la fin de l'histoire de Jinwoo. Nous y suivons le parcours de son fils, Suho, qui voit ses pouvoirs s'éveiller soudainement alors qu'une nouvelle menace divine met de nouveau la Terre en danger.

Le light novel Solo Leveling Ragnarok s'est conclu après 375 chapitres. Le manwha, lui, est donc toujours en cours de production malgré un devenir incertain. Déjà disponible en ligne, il sera édité au format papier en France chez Kbooks à compter du mois d'avril 2026.

© Kakao Page.