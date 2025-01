L'anime Solo Leveling a fait sensation en 2024 ! Après avoir dévoré les pages du webtoon original, il faut dire que les fans l'attendaient impatiemment. Le succès étant au rendez-vous, la saison 2 ne s'est pas fait prier. Comme l'an passé, elle est venue ponctuer ce début d'année avec force. Là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On comprend alors que cela ait inspiré une grande surprise… mais ce n'est pas sûr qu'elle plaise autant que prévu.

Solo Leveling monte en niveau à l'écran

Le succès de Solo Leveling a donné des ailes à son éditeur, Kakao. Dans un communiqué, ce dernier évoque fait état de performances impressionnantes pour le lancement de la saison 2, le 5 janvier dernier. Solo Leveling: Arise from the Shadows « s'est classée numéro 1 des séries sur Amazon Prime Japon et a intégré le top 10 hebdomadaire de Netflix dans 11 pays, dont le Japon et Hong Kong ».

Kakako est donc bien décidé à continuer de porter haut le manhwa de Chugong. La licence lui semble encore pleine de potentiel. En plus des romans, des jeux vidéo et de l'anime, un autre projet vient alors d'être annoncé pour Solo Leveling : un film en prise de vue réelle.

Par ailleurs, une version live-action de Solo Leveling est en préparation. Actuellement, Kakao Entertainment Media développe et écrit le scénario, suscitant un grand intérêt dans l'industrie. Communiqué de Kakao Entertainment

Ce sera donc la deuxième fois que l'œuvre s'attaquera à l'exercice du long format. Un premier film, Solo Leveling ReAwakening, est sorti l'an dernier. Il s'agissait cependant d'un remontage récapitulatif de la saison 1 de l'anime et d'une mise en bouche de la saison 2. Ce nouveau projet risque de reprendre la même intrigue, mais avec un tout autre regard cette fois.

Solo Leveling ReAwakening. © Shunsuke Nakashige et Chugong / A-1 Pictures

Le pari risqué d'un film en live-action ?

Malheureusement, cette initiative n'est peut-être pas la plus enthousiasmante pour les fans. Du moins, les fans occidentaux. De l'autre côté de la planète, les adaptations en live-action, voire directement au théâtre, de manga et jeux vidéo sont monnaie courante.

Par chez nous, ces adaptations ont tendance à avoir mauvaise presse. Il suffit de voir l'accueil réservé à Dragon Ball Evolution et Death Note (Netflix). Cependant, les partis pris pour le casting ou même l'intrigue n'étaient pas des plus herueux, ce qui justifie en partie les critiques.

Le nouveau film Solo Leveling n'en est encore qu'à un stade embryonnaire de son développement. Les détails ne sont donc pas encore connus. Toutefois, on peut espérer une attention soignée de la part de l'éditeur-même du manhwa.