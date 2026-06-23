Alors que les fans de Solo Leveling attendent désespérément des nouvelles de l'anime, les lecteurs du manhwa pourraient voir un nouvel élément comme un bon signe pour la suite.

L'attente semble interminable. Un après la diffusion de la saison 2, nous n'avons toujours aucune nouvelle de la saison 3 de l'anime Solo Leveling. Les fans ne peuvent même pas se rabattre sur la lecture de la suite, car le webtoon est en pause. Cela dit, il y a quand même du nouveau autour de la franchise. C'est une bonne nouvelle pour une partie de la communauté, mais surtout ça nous montre que les choses bougent en coulisses.

Solo Leveling Ragnarok s'ouvre à un nouveau public

Clairement, le retour de l'anime Solo Leveling ne sera pas pour tout de suite. Les dernières informations officielles au sujet de la saison 3 viserait une sortie en 2027 ou 2028. Les fans n'ont alors plus qu'à se reporter sur le webtoon et les romans pour compenser l'absence de Jinwoo. Mais si vous avez déjà tout lu, dans ce cas c'est la suite qui intéresse, à savoir Solo Leveling Ragnarok. Les aventures de Suho, le fils du premier héros, n'a pas fini de s'écrire.

Vous savez certainement que la publication du webtoon Solo Leveling Ragnarok, suite direct de la série originelle, est actuellement en pause. Et pour cause, l'illustration JIN a entamé son service militaire obligatoire en Corée du Sud. Puisque cela dure entre 18 et 21 mois, ce pourrait signifier que la suite n'arriverait pas avant fin 2027 au moins. Mais il y a tout de même du nouveau qui laisse envisager que l'éditeur a confiance pour un retour plus proche que lointain.

En effet, la publication française au format papier a débuté en avril 2026. Le tome 21 de Solo Leveling Ragnarok est d'ailleurs attendu pour le 27 août prochain, tandis que le suivant arrivera au mois d'octobre. L'éditeur ne s'arrête pas là, puisque les précommandes de la version anglaise du premier tome viennent d'ouvrir chez Yen Press. Tout est donc mis en œuvre pour ouvrir le manhwa à un public toujours plus large. Voilà qui donne bon espoir pour une reprise plus rapide qu'on ne le penserait du webtoon.

© Yen Press.