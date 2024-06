L'univers sombre et captivant de L'Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin) a tiré sa révérence l'an dernier sur nos écrans, trois ans après avoir posé un point final sur papier. Malgré des retours mitigés sur sa fin, le manga d'Hajime Isayama et son adaptation grandiose par les studios Wit et MAPPA resteront parmi les monuments de ces dernières années. Alors, la dernière nouvelle à propos de SNK devrait faire sourire les fans, si ce n'est grandement les enthousiasmer.

L'Attaque des Titans en musique

Pour nous autres occidentaux, l'information a de quoi surprendre : L'Attaque des Titans a le droit à une nouvelle adaptation... en comédie musicale ! Pourtant, ce n'est pas un phénomène isolé. Bon nombre de mangas à succès brûlent les planches, à l'instar de Naruto, Sailor Moon ou Spy x Family. Le manga a eu droit à sa première à Tokyo en janvier 2023 et le succès est tel qu'il va bientôt s'exporter.

Eh oui ! Le phénomène SNK ne restera pas cantonné à l'archipel nippon comme cela arrive souvent. Attack on Titan: The Musical se jouera aux États-Unis. Du 11 au 13 octobre 2024, la troupe se produira au New City Center. Par ailleurs, celle-ci réunira plusieurs des voix originelles de l'anime : Kurumu Okamiya (Eren Jaeger), Sara Takatsuki (Mikasa Ackerman), Eito Konishi (Armin Arlet) et Ryo Matsuda (Levi).

La mise en scène est confiée à Go Ueki, chorégraphe et champion du monde de break dance, sur un script de Masafumi Hata. Les partitions, quant à elle, sont signées par Takeshi Sakuma. Il s'agit d'un chanteur de hip-hop et de R&B plus connu sous le pseudonyme Ken The 390. Les paroles, quant à elles, sortiront de la plume de Kaori Miura. Celle-ci n'en est pas à son coup d'essai en matière de comédie musicale tirée de manga. Elle, a de fait, déjà travaillé sur l'adaptation de Prince of Tennis.

Enfin, la performance sera assurée en japonais, sur-titré en anglais. Vous avez envie d'assister aux représentations ? La billetterie est déjà ouverte sur le site du New York City Center. Si le succès est au rendez-vous, l'espoir serait permis chez nous... De fait, il ne serait pas impensable de voir plus d'adaptation du genre s'exporter en dehors du Japon. Qui sait, nous pourrions peut-être y assister un jour en France.