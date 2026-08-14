Le Weekly Shonen Jump et les autres magazines de l'éditeur Shūeisha doivent adapter leurs plannings face à un problème très révélateur de l'état de santé de ses auteurs. Nous en avons souvent l'exemple avec Hunter x Hunter et One Piece, mais ce ne sont pas les seuls.

Depuis 13 ans de publication, quand les nouveaux chapitres de World Trigger mettent plus de temps à sortir, cela n'échappe pas aux fans. L'auteur, Daisuke Ashihara, a dû reconnaître dernièrement qu'il ne pouvait pas assurer le même rythme en ce moment. Les pauses s'enchaînent en raison d'une santé déclinante, une situation qui nous rappelle évidemment Hunter x Hunter, du Weekly Shōnen Jump.

Après Hunter x Hunter, un autre titre né dans le Weekly Shonen Jump enchaîne les pauses

Magazine de prépublication japonais le plus connu, le Weekly Shōnen Jump ne manque pas de titres forts. Mais parfois, même ses meilleures séries peuvent lui faire défaut. One Piece, Hunter x Hunter, D.Gray-man... De nombreux titres connaissent des pauses plus ou moins anticipées. Cela vaut également pour ses déclinaisons, comme le Jump SQ (« Jump Square »), où a été transféré World Trigger en 2018.

Prépublié depuis 2013 dans les magazines Jump, World Trigger fait partie des titres cultes de l'éditeur. Les fans suivent assidument chaque chapitre. Sauf que, depuis quelques temps, ces derniers se raréfient. En juin dernier, le manga a connu une pause inopinée en raison de la santé de l'auteur, Daisuke Ashihara. Il a fait son retour le 2 août dernier, mais déjà une nouvelle pause s'annonce.

Malheureusement, Daisuke Ashihara a dû révéler que, comme certains de ses confrères tels que Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter) ou Eiichiro Oda (One Piece), il a des soucis de santé qui l'empêchent d'avancer comme il faut sur son manga. C'est pourquoi il n'a pas pu fournir de chapitre de World Trigger au début de l'été. Il a donc été décidé que la série sauterait le numéro de septembre du Jump SQ, offrant un mois plus calme au mangaka, mais pas de repos complet comme il l'explique sur le site de l'éditeur anglais VIZ :

Je suis navré de prendre encore plusieurs mois de repos, mais la pause du mois prochain était prévue. Je vais travailler à al finalisation de mon dernier manga. Daisuke Ashihara, pour VIZ

© Kazé

De quoi parle le manga World Trigger ?

World Trigger est un manga de science-fiction d'abord paru dans le Weekly Shonen Jump avant d'être transféré dans le Square. Toujours en cours d'écriture, il nous plonge dans un futur où les créatures d'une dimension parallèle menacerait la Terre. Mais une organisation travaille dans l'ombre pour mettre en place les technologies qui permettront, elle l'espère, a repousser les envahisseurs.

Comptant parmi les titres cultes des Jump, World Trigger va doucement approcher de sa fin. C'est en tout cas ce que Daisuke Ashihara semble suggérer, même si cela pourra prendre encore des années avant que la conclusion ne soit publiée. Si vous voulez découvrir ce titre de science-fiction qui vaut le détour, vous avez le choix du format :

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