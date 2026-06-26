Hunter x Hunter devient officiellement l'un des 24 mangas les plus vendus de l'histoire en passant le cap des 100 millions d'exemplaires écoulés juste avant la sortie du chapitre 411.

Le retour du roi est confirmé. Après les rumeurs sur la date de sortie du nouveau chapitre de Hunter x Hunter, le Weekly Shōnen Jump officialise la grande nouvelle. Après quasiment deux ans d'absence, Yoshihiro Togashi voit son œuvre reprendre sur service dans le plus célèbre magazine de pré-publication au Japon. Le mangaka peut en plus se féliciter d'entrer dans un club très fermé avec une autre bonne nouvelle qui tombe juste avant la sortie du chapitre 411 de HxH.

Yoshihiro Togashi passe le cap des 100 millions avant son retour

Sur la quantité de manga publié depuis des décennies, ils sont peu nombreux à avoir passé le cap des 100 millions de tomes en circulation à travers le monde. Si One Piece trône sans surprise au sommet, suivi par Dragon Ball, plusieurs titres phares de ces dernières années ont aussi franchi ce cap. Mais ce n'était pas encore le cas de Hunter x Hunter. Du moins, jusqu'aux comptes de cette semaine. Alors que le tome 39 doit sortir le 3 juillet 2026 au Japon, le manga intègre enfin ce classement de prestige :

One Piece (Eiichirō Oda) : 600 millions avec 114 tomes Dragon Ball (Akira Toriyama) : 300 millions avec 42 tomes Golgo 13 (Takao Saitō) : 300 millions avec 219 tomes Doraemon (Fujiko Fujio) : 300 millions avec 45 tomes Détective Conan (Gōshō Aoyama) : 270 millions avec 108 tomes Naruto (Masashi Kishimoto) : 250 millions avec 72 tomes Demon Slayer (Koyoharu Gotouge) : 220 millions avec 23 tomes Slam Dunk (Takehiko Inoue) : 185 millions avec 31 tomes KochiKame (Osamu Akimoto) : 156,5 millions avec 201 tomes Jujutsu Kaisen (Gege Akutami) : 150 millions avec 30 tomes Crayon Shin-chan (Yoshito Usui) : 148 millions avec 64 tomes L'Attaque des Titans (Hajime Isayama) : 140 millions avec 34 tomes Bleach (Tite Kubo) : 130 millions avec 74 tomes Oishinbo (Tetsu Kariya et Akira Hanaski) : 130 millions avec 111 tomes Jojo's Bizarre Adventure (Hirohiko Araki) : 120 millions avec 137 tomes Kingdom (Yasuhisa Hara) : 120 millions avec 79 tomes Ken le Survivant (Buronson et Tetsuo Hara) : 100 millions avec 27 tomes Astro, le petit robot (Osamu Tezuka) : 100 millions avec 23 tomes Touch (Mitsuru Adachi) : 100 millions avec 26 tomes Ippo (George Morikawa) : 100 millions avec 144 tomes Les Enquêtes de Kindaichi (Yōzburō Kanari, Seimaru Amagi et Fumiya Satō) : 100 millions avec 100 tomes Baki (Keisuke Itagaki) : 100 millions avec 154 tomes My Hero Academia (Kōhei Horikoshi) : 100 millions avec 42 tomes Hunter x Hunter (Yoshihiro Togashi) : 100 millions avec 39 tomes

Un avant-goût du chapitre 411 de Hunter x Hunter

Déjà considéré comme l'un des meilleurs mangas à travers le monde, le cap des 100 millions est signe que les fans sont toujours aussi présents autour de Hunter x Hunter malgré les pauses répétées. Voilà qui encourage Yoshihiro Togashi à continuer l'histoire malgré ses problèmes de santé. Le mangaka a ainsi bouclé plusieurs chapitres, permettant au manga de reprendre sa publication.

Ainsi, les lecteurs retrouveront officiellement le chapitre 411 de Hunter x Hunter dans le volume 31(2026) du Weekly Shonen Jump ce dimanche 28 juin 2026. Les français pourront le retrouver gratuitement et légalement sur la plateforme MANGA Plus. Et histoire de vous mettre dans le bain, plusieurs aperçus mettant en scène Kurapika et les personnages clés des futures planches ont été partagées.

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