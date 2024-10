Les sorties LEGO d'octobre 2024 sont en ligne et on vous invite à consulter notre article dédié pour voir les principales nouveautés. Et si vous craquez, n'hésitez pas à cliquer évidemment sur nos liens pour aider le site. En parallèle de ces ajouts sur la boutique officielle, un revendeur a décidé d'offrir des réductions parfois très importantes sur de très belles pièces de collection de licences ou de marques cultes. On vous en a sélectionné comme toujours cinq avec un listing d'autres sets intéressants.

Cdiscount organise à l'heure d'écrire ces lignes les LEGO Days. Une opération commerciale visant à proposer des promotions sur un très grand nombre de sets déjà disponibles. Et comme souvent, il y a un peu de tout, mais surtout des licences cultes telles que Spider-Man, Harry Potter, Star Wars, Transformers ou encore Ghostbusters aka SOS Fantômes dans nos contrées. Vous pourrez en effet vous procurer la fameuse ECTO-1 des chasseurs d'ectoplasmes à moindre coût, et ce sera peut-être l'une des dernières fois. Cette construction faisant partie des sets LEGO qui seront supprimés d'ici 2025. Pour les fans des années 80, il y a également la DeLorean de Retour vers le Futur. Il y a donc du culte dans ces sets canon en promo, mais faites vite car ce n'est que temporaire.

10306 Atari 2600

Référence : 10306 LEGO Atari 2600

Dimensions : plus de 8 cm de haut | 22 cm de profondeur | 33 cm de large

Nombre de pièces : 2532

Age : 18+

Date de sortie : 2024

Prix : 219,99€ au lieu de 239,99€

71411 Super Mario - Le Puissant Bowser

Référence : 71411 LEGO Super Mario - Le Puissant Bowser

Dimensions : plus de 32 cm de haut | 28 cm de profondeur | 41 cm de large

Nombre de pièces : 2807

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Prix : 194,99€ au lieu de 269,99€

75341 Star Wars Le Landspeeder de Luke Skywalker

Référence : 75341 LEGO Star Wars Le Landspeeder de Luke Skywalker

Dimensions : plus de 10 cm de haut | 49 cm de long | 30 cm de large

Nombre de pièces : 1890

Nombre de mini-figurines : 2 (C-3PO, Luke Skywalker avec son sabre laser et ses électrojumelles)

Age : 18+

Prix : 189,99€ au lieu de 239,99€

10274 ECTO-1 SOS Fantômes

Référence : 10274 LEGO ECTO-1 SOS Fantômes

Dimensions : plus de 22,5 cm de haut | 47 cm de profondeur | 16,5 cm de large

Nombre de pièces : 2352

Nombre de mini-figurines : 1 (trappe à fantômes mobile)

Age : 18+

Prix : 189,99€ au lieu de 239,99€

10300 La machine à remonter le temps de Retour vers le futur

Référence : 10300 LEGO La machine à remonter le temps de Retour vers le futur

Dimensions : plus de 12 cm de haut | 35 cm de long | 19 cm de large

Nombre de pièces : 1872

Nombre de mini-figurines : 2 (Marty McFly et Doc)

Age : 18+

Prix : 159,99€ au lieu de 199,99€

Notre sélection de sets LEGO en promo se concentre sur Retour vers le Futur, SOS Fantômes, Atari, Super Mario et Star Wars, mais il y a bien plus. Ci-dessous, des ensembles supplémentaires liés à la Guerre des Étoiles, à Marvel, Disney, Harry Potter, Jurassic Park...

