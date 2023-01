La série The Last of Us va changer beaucoup de choses et pourrait même nous sortir des monstruosités totalement inédites. Et on sait à quoi elles pourraient ressembler.

Il y a peu, Craig Mazin, showrunner de la série The Last of Us, et Neil Druckmann, créateur de la licence, sont revenus sur les nouveautés et les changements qu’apporterait la série.

Des modifications qui toucheront aussi bien les personnages principaux que secondaires, mais également l’intrigue. D’ailleurs, lorsque les deux hommes ont affirmé avoir fait des changements concernant l’infection du Cordyceps et la manière dont il infectera la population, les fans se sont dit particulièrement inquiets de la tournure que pourraient prendre les événements.

Mazin et Druckmann ont en effet déclaré que les spores ne feraient pas partie de la série, et qu’une nouvelle méthode d’infection a été trouvée. Dans le show d’HBO, l’infection se développerait avec un système de vrilles fongiques, sortes de filaments que l’on retrouve chez certains champignons. Un concept qui serait également associé à une sorte d’esprit de ruche, afin de rendre la menace des infectés encore plus effrayante selon Neil Druckmann.

Et si l’idée est totalement inédite pour la franchise aux yeux des joueurs, elle a pourtant déjà été étudiée chez Naugthy Dog et la série pourrait d’ailleurs s’appuyer sur les travaux du studio, comme cela a déjà été annoncé, pour élaborer de nouvelles créatures. Et on sait maintenant à quoi ça pourrait ressembler.

La série The Last of Us pourrait nous sortir des horreurs

Dans une série de concepts arts de The Last of Us, on peut en effet voir plusieurs monstres totalement inédits et des mutations jamais vues. Les vrilles, les fameux filaments, y sont d'ailleurs représentés aux côtés d’autres appendices fongiques. On trouvera par exemple des sortes d’excroissances capables de projeter des filaments pour agripper leurs proies et les infecter, ou jeter des projectiles. On trouvera également des dessins de bulbes accrochés au plafond (semblable aux créatures de Half Life) qui peuvent attraper et suspendre leurs victimes.

On remarquera enfin des mutations d’infectés inédites, bien plus horrifiques que dans les jeux, comme cette créature pliée en arrière, bourrée d’excroissances, dont une partie du corps traîne derrière elle, pendue à des filaments.

Reste maintenant à voir si la série The Last of Us reprendra trait pour trait ces idées, ou les adaptera à sa sauce. On pencherait d'ailleurs plutôt pour la seconde option.

De toute manière, il ne faudra plus attendre bien longtemps pour avoir des réponses puisque la série The Last of Us sera diffusée sur HBO Max à partir du 15 janvier prochain. En France pour le moment, le show n'a toujours pas de date de sortie, ni même de plateforme de diffusion, il faudra donc encore patienter un peu.