HBO nous dévoile un nouveau poster de la série The Last of Us. Un objet promotionnel qui va rappeler des souvenirs aux joueurs.

Prévue officiellement pour le 15 janvier 2023 sur HBO Max, la série The Last of Us se montre au compte-gouttes. Un visuel inédit vient d'ailleurs d'être partagé par le compte Twitter du show.

La série The Last of Us continue de s'afficher

La série The Last of Us assure sa promotion. Après un trailer très prometteur qui comporte de nombreuses similitudes avec le jeu, place à une deuxième image. Un nouveau poster avec Ellie et Joel et la ville en arrière-plan, dévorée par la nature qui a repris ses droits.

Ca vous dit quelques chose ? C'est normal. L'illustration rappelle beaucoup la jaquette du premier épisode, dans sa version originale PS3. Les grosses différences étant que les personnages sont inversés et qu'Ellie ne porte pas de fusil. En bas de l'affiche de la série The Last of Us, on peut lire également :

Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière.

Une phrase qui correspond au slogan de l'organisation Les Lucioles.

Chez nous, la série The Last of Us ne sera pas diffusée sur HBO Max car la plateforme n'arrivera finalement pas sous sa forme actuelle. Sur OCS alors, le diffuseur qui a encore les droits des programmes HBO ? Non plus étant donné que ce contrat d'exploitation se termine à la fin de cette année. Qui pour accueillir cette adaptation ? Amazon Prime Video est pressentie, mais rien n'est confirmé à ce stade.