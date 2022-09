La série The Last of Us est bien partie pour être le prochain gros succès de HBO Max. Arrivera-t-elle à faire aussi bien que House of the Dragon ? Ça semble bien parti.

Après de longs mois d’attente, la série The Last of Us s’est dévoilée avec une première bande-annonce copieuse. Une vidéo qui était particulièrement attendue au tournant en ce jour de festivités pour la franchise. Les fans n’ont pas été déçus. En l’espace de quelques heures seulement, TLOU HBO est déjà un véritable carton sur la Toile.

La série The Last of Us empile déjà les millions

Les fans de The Last of Us ont été servis pour le TLOU Day. Pas de gros merch pour remplir les étagères des collectionneurs cette année, mais le trailer tant attendu de l’adaptation télévisée. Le teasing a duré quelques heures, mais la bande-annonce de la série The Last of Us a eu l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Rapidement en tendance sur Twitter et consorts, elle est bien partie pour être le prochain gros succès de HBO. En moins de 24 heures, le trailer de la série The Last of Us comptabilise déjà plus de 13,7 millions de vues rien que sur Twitter. Sur la chaîne officielle de la plateforme, il a déjà dépassé les 4,3 millions.

Un chiffre impressionnant pour une adaptation de jeu vidéo qui n’est pas passé inaperçu chez HBO. Selon une source fiable de l’industrie, le géant du divertissement voit la série The Last of Us comme « sa prochaine grosse cartouche » après House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. De grands espoirs sont donc placés en ce programme qui sera porté par Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie). Arrivera-t-il à faire mieux que les histoires des Targaryen qui avoisinent les 30 millions de spectateurs par épisode depuis six semaines ? On souhaite le même succès à ce The Last of Us HBO. On rappelle qu'il aurait coûté la bagatelle de 10 millions de dollars par épisode.