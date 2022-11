HBO a mis à jour discrètement son site et révèle la date de diffusion de la série The Last of Us. Bonne nouvelle, ce sera disponible plus tôt qu'on ne le croit.

Les adaptations de jeux vidéo sur petit écran ont le vent en poupe. Chaque grand acteur du streaming veut surfer sur la vague et s'arrache les licences les plus populaires. HBO de son côté a mis la main sur la série The Last of Us, qui a fait sensation dès sa première bande-annonce. On sait désormais quand elle sera diffusée.

La série The Last of Us disponible en janvier 2023

Attendue de pied-ferme par les fans, la série The Last of Us se trouve enfin une date de diffusion. Le rendez-vous est donc calé au 15 janvier 2023 si l'on en croit la page officielle de l'adaptation, discrètement mise à jour sur le site de HBO. On attendra évidemment une confirmation de la firme américaine au cas où il s'agirait d'une erreur interne.

La question qui reste en suspens actuellement, c'est l'endroit où la série The Last of Us sera diffusée en France. En effet, Amazon Prime France a signé un nouvel accord de diffusion avec HBO avant de mettre sur sa plateforme de streaming les séries et films populaires de l'éditeur en attendant le lancement de sa propre plateforme sur nos contrées. Si ce contrat sera effectif dès le début de l'année prochaine, on ne sait en revanche pas ce qu'il en est pour l'adaptation du jeu phare de Naughty Dog.