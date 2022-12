La première bande-annonce officielle de la série The Last of Us est là. Entre scènes cultes, aperçu des personnages et passages inédits, HBO fait grimper la hype.

Attendue pour le 15 janvier prochain sur HBO Max, et on ne sait où en France, la série The Last of Us a le droit à une belle mise en avant au festival brésilien CCXP 2022 qui se tient actuellement à São Paulo. Après une série de posters montrant à quoi tous les personnages ressembleront, il est temps de les voir en action dans la première bande-annonce officielle de cette adaptation.

Une première bande-annonce officielle pour la série The Last of Us

Finies les images volées lors des tournages ou les petits extraits vidéos pour ne mettre l’eau à la bouche. La série The Last Us de HBO dévoile sa première bande-annonce officielle. Comme le laissaient présager les premiers aperçus de l’adaptation portée par Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie), ce sera très fidèle au matériau d’origine. La vidéo diffusée à l’occasion d’un panel au CCXP 2022 permet de découvrir quelques extraits de moments cultes du jeu qui a tant marqué les esprits.

La série The Last of Us ne reprendra cependant pas mot pour mot chaque dialogue ou événement du jeu. Neil Druckmann avait annoncé la couleur dès le début, elle apportera sa propre patte et développera même certains personnages ou événements de l’exclusivité PlayStation. On pense notamment au rôle de Ashley Johnson (Ellie dans le jeu), qui se confirme dans la bande-annonce être la mère du personnage qu’elle incarnait comme les rumeurs l’avaient stipulé, ou le passé de Bill.

Troy Baker, alias le Joel original, peut quant à lui être aperçu comme un membre du gang de David, personnage encore non dévoilé. Quelques-uns de ces changements sont d’ailleurs teasés dans ce trailer, à l’instar d’un moment avec des aurores boréales pour ne citer que lui. Pour le reste, l’univers et l’ambiance semblent intacts. Pour rappel, la série The Last of Us sera disponible le 15 janvier 2023 sur HBO Max. En revanche, on ne sait toujours pas où elle va atterrir en France.