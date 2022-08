En un épisode seulement, House of the Dragon s'impose comme la série la plus populaire de toute l'histoire d'HBO. Elle explose toute concurrence comme Game of Thrones et les autres productions originales de la chaîne.

La fin et même l'ultime saison controversée de Game of Thrones a été vite oubliée. Les spectateurs américains se sont affalés dans leur canapé pour visionner la grande première d'House of the Dragon. Un succès retentissant !

House of the Dragon écrase toute concurrence

La nouvelle série HBO n'a fait qu'une bouchée de ses petits camarades. Warner Bros. Discovery a annoncé que le premier épisode d'House of the Dragon avait rassemblé 9,9 millions de spectateurs, du jamais vu pour un pilote. Game of Thrones, en 2011, a dû se contenter de 4,2 millions de téléspectateurs. Un nombre qui englobe les vues à la télévision et sur les plateformes.

C'est la plus grosse audience, pour un premier épisode, de l'histoire d'HBO.

C'était merveilleux de voir des millions de fans de Game of Thrones revenir avec nous à Westeros hier soir. La série réunit un casting et une équipe incroyablement talentueuses qui se sont investis corps et âme dans la production, et nous sommes ravis de la réponse positive des spectateurs. Nous avons hâte de partager avec eux ce que George, Ryan et Miguel leur réservent encore pour cette saison. Casey Bloys, responsable des contenus pour HBO.

Un succès qui n'aurait certainement pas été aussi important sans la hype de GoT. Avec un tel démarrage, le créateur de Game of Thrones risque bien d'avoir son MCU.