La série The Last of Us est enfin disponible en France sur Amazon Prime Video, et vous pouvez suivre une bonne partie de la saison 1 sans avoir à sortir la carte bleue.

La série The Last of Us a fait ses débuts et c'est pour l'instant un carton. Voici comment la voir dans les meilleures conditions chez nous.

Le suspens autour de la diffusion de la série The Last of Us aura duré jusqu'à la dernière minute, mais le show HBO est enfin disponible sur Amazon Prime Video sans aucun surcoût pour les abonnés actuels. Et pour ceux qui n'ont pas cédé aux sirènes de cet énième service ? Il y a un moyen de voir les quatre premiers épisodes gratuitement.

Pour cela, rien de plus simple, il suffit de souscrire à un abonnement Amazon Prime et de profiter de la période d'essai de 30 jours. Les plus malins pourront même attendre dix semaines, le temps que les 10 épisodes de la série The Last of Us soient sortis, pour s'abonner. À noter qu'il est possible de résilier à tout moment mais que pour ne pas être facturé, il ne faut pas oublier de le faire avant la fin de l'essai gratuit.

La série The Last of Us adapte globalement la trame du jeu mais en prenant des libertés qui font déjà rager.