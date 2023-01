Il n’y a pas que les jeux vidéo qui ont le vent en poupe sur les plateformes de streaming. Les live action de manga fleurissent de plus en plus ces derniers temps, en particulier chez Netflix. Alors quand le géant du streaming met la main sur l’un des mangas les plus populaires de tous les temps, la firme américaine est particulièrement attendue au tournant. Toujours sans date de sortie ni même bande-annonce, la série Netflix One Piece se révèle enfin avec deux premières images qui donnent le ton.

Premier aperçu de la série One Piece Netflix

Attendue de longue date par les fans du manga et de l’anime, la série One Piece de Netflix s’annonce officiellement pour 2023. La plateforme en quête de nouveaux abonnés a confirmé la nouvelle en dévoilant deux premiers visuels de l'adaptation. On y voit Luffy de dos face au soleil couchant. La seconde le montre accompagné de ses quatre premiers nakama avec ce bon vieux Merry à l’horizon. De quoi donner une brève idée de ce que pourrait donner la série, mais si les fans sont plutôt satisfaits de ces premières images, nombreux sont celles et ceux à attendre du concret. Le showrunner a promis de nouvelles informations prochainement, il y a donc de fortes chances qu’une bande-annonce soit diffusée dans les semaines qui viennent.

Il faut dire que la série One Piece de Netflix divisait déjà dès son annonce. D’un côté les lecteurs qui y sont totalement opposés, surtout après la débâcle de Death Note ou de Fullmetal Alchemist, de l’autre ceux qui souhaitent lui donner une chance. Il semble en tout cas difficile de transposer un univers aussi loufoque que celui de Eiichiro Oda avec la plus grande fidélité dans une adaptation en live action. Peu de détails sont connus pour le moment sur la série si ce n’est qu’elle suivra les premiers arcs de l’équipage au Chapeau de Paille à East Blue. Il n’y a plus qu’à attendre le trailer pour avoir une idée concrète de ce que cela donnera.