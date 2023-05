Le créateur de One Piece donne des nouvelles rassurantes de la série. Sa supervision semble plus importante que n’importe quelle autre adaptation de son œuvre à ce jour.

Netflix et les adaptations de manga n’ont pas fait bon ménage. Les séries et films en live-action du géant américain n’ont pas convaincu, allant du médiocre à passable. Alors quand la plateforme a annoncé une série One Piece, les fans ont immédiatement fait part de leur inquiétude. Le créateur du manga se veut rassurant dans une lettre adressée aux fans publiée ce jeudi 4 mai 2023.

La série One Piece mettra bientôt les voiles

La série One Piece par Netflix inquiète. Des rumeurs autour d’une première séance test laissaient présager le pire. Histoire de Luffy rushée, costumes dignes de La Foir'fouille, effet spéciaux ratés… les voyants semblaient au rouge. Des on-dits qui ont depuis été désamorcés, mais l’histoire du géant américain en matière d'adaptation n’apaise pas pour autant. Alors c’est Eiichirō Oda, le créateur du manga en personne, qui se charge de la communication. Dans une lettre publiée à l’occasion de l’anniversaire de l’homme élastique, l’illustre mangaka est formel : la série One Piece « ne sera pas lancée tant que je ne serai pas satisfait ». Il ajoute qu’il souhaite superviser les choses pendant qu’il le peut, compte-tenu de son état de santé. « C'est pourquoi j'ai accepté l'adaptation live-action de One Piece en 2016 », poursuit-il.

Les huit premiers épisodes sont alors en cours de finalisation et pour lui son oeuvre sera bien respectée. « Je travaille avec Tommorow Studios et Netflix depuis un certain temps déjà. Ils ont bien compris chacun des personnages », rassure-t-il. Chacune des parties venant de cultures avec des codes très différents et des compétences variées en matière de divertissement de l'incompréhension de toute part s’est installée au départ. « Après avoir travaillé sans relâche pendant tout ce temps, toutes les parties prenantes sont en phase. On y est !!! », écrit Oda dans sa lettre ouverte.

Netflix a certes investi d’énormes ressources pour la série One Piece, mais le créateur du manga a le dernier mot. L’adaptation ne sera donc lancée que lorsqu’il sera pleinement satisfait. « Nous mettrons les voiles très bientôt », conclut le papa de Luffy. Et selon un leak de la date de sortie du directeur de la photographie lui-même, cela pourrait être le 23 septembre 2023.