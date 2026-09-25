C’est qu’il s’en sera passé des choses pour FromSoftware depuis la sortie de Sekiro: Shadows Die Twice, couronné du prix ultime du « Jeu de l’Année » aux Game Awards 2019. En effet, entre ses différents Elden Ring ou encore le futur The Duskbloods, le studio n’aura pas eu le temps de s’ennuyer. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la franchise a dit son dernier mot, en témoigne l’arrivée prochaine de Sekiro No Defeat, anime inspiré de l’univers du jeu. Et l’on tient désormais sa date de sortie officielle sur les ondes de Crunchyroll.

Car ce dernier, produit par Kadokawa, a peut-être déjà pu être découvert sous la forme d'un film par le public japonais, qui a bénéficié de trois semaines d’avant-première avec une diffusion dans les cinémas du pays, mais le reste du monde attend encore de son côté de pouvoir faire de même. Et l’attente ne devrait désormais plus être très longue, puisque c’est le 8 janvier 2027 que Sekiro No Defeat fera officiellement son arrivée dans le catalogue de Crunchyroll, où les 8 épisodes devraient être diffusés simultanément.

Pour célébrer la nouvelle, un nouveau poster du show a d’ailleurs été dévoilé, histoire de continuer à faire grimper l’impatience des fans du jeu de FromSoftware en flèche. « J’ai vraiment hâte de le découvrir », a par exemple déclaré un fan sur X, en affirmant que la patte artistique de Sekiro No Defeat s’annonce au moins aussi « incroyable » que celle du jeu. « Ce style d’animation est vraiment époustouflant », assure une autre de son côté. « J’ai hâte d’être au 8 janvier », clament enfin en cœur d’autres fans en parallèle.

Des premiers retours mitigés de la part du public japonais

En espérant que l’anime saura être davantage qu’une simple prouesse visuelle, ce qui s’annonce quand même assez compliqué si l’on se fie aux avis du public japonais sur sa version film. En effet, si tout le monde s’accorde à louer la qualité de l’animation et des combats, dont la mise en scène a de quoi impressionner, les critiques concernant la qualité du récit de Sekiro No Defeat s’avèrent bien moins réjouissantes. Décrite comme confuse et souvent survolée, l’œuvre de Kadokawa s’annonce difficile d’accès pour tous ceux n’ayant pas fait le jeu.

Cela étant dit, sachant que la version à venir sur Crunchyroll devrait comporter des scènes supplémentaires par rapport à la version film diffusée au Japon, peut-être la narration s’en trouvera-t-elle améliorée ? C’est en tout cas ce que l’on espère. En attendant, les amateurs de Souls-like qui n’auraient pas encore joué à Sekiro: Shadows Die Twice disposent de quelques semaines supplémentaires pour se lancer dans l’aventure, histoire d’être le plus prêt possible pour l’arrivée de l’anime sur la plateforme dès le début d’année 2027.

Source : Crunchyroll