Prévu pour courant 2026, le retour de ce titre si unique de FromSoftware qu'est Sekiro sous une autre forme se montre à nouveau avec une annonce très attendue par les fans.

Deux ans après une rumeur autour du retour de Sekiro Shadows Die Twice sous forme d'adaptation en anime produite par Kadokawa, la société-mère de FromSoftware, l'Opening Night Live de la Gamescom 2025 avait été l'occasion de confirmer son existence sous le nom de No Defeat, ainsi qu'une sortie dans le courant 2026. Par l'entremise notamment du festival d'Annecy, les fans ont eu droit à un nouveau trailer de cette série d'animation, ainsi que d'une date de sortie plus précise.

Sept ans après la sortie de Sekiro Shadows Die Twice, qui fut cette année-là lauréat d'un titre de GOTY amplement mérité, la licence particulière de FromSoftware revient donc prochainement sous la forme d'un anime. C'est plus précisément au festival d'Annecy et à Kadokawa que l'on doit la nouvelle annonce qui nous intéresse ici, sous la forme d'un trailer tout neuf présentant un autre bref aperçu de l'histoire de l'anime, de ses personnages et du style visuel de l'ensemble.

On retrouve ainsi à nouveau Loup et Kuro, le duo de protagonistes principaux de Sekiro, dans un paysage bien connu des vétérans du jeu original. Le trailer nous offre également des aperçus de scènes d'action opposant Loup à quelques boss iconiques. On peut notamment citer le combat contre Genichiro, un boss qui a traumatisé plus d'un joueur, et on devine également celui opposant Gyobou et son immense destrier. Si l'on en croit ce trailer, l'adaptation devrait s'avérer particulièrement fidèle au matériau de base, avec un style visuel plutôt atypique de la part du Studio Qzil.la.

Mais le plus important est l'annonce d'une date de sortie plus précise de Sekiro No Defeat, qu'on trouve naturellement à la fin de ce nouveau trailer. Rendez-vous donc le 4 septembre 2026 pour repartir à l'aventure en compagnie de Loup, avec une diffusion qui se fera chez nous sur Crunchyroll.

Source : YouTube