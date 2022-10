Il aura été un des personnages emblématiques de la franchise Harry Potter au cinéma. Robbie Coltrane, alias Rubeus Hagrid, s'est éteint à l'âge de 72 ans.

Les fans de la saga cinématographique Harry Potter sont en deuil. Robbie Coltrane, le demi-géant Rubeus Hagrid qui est apparu tout au long des films jusqu'au dernier Les Reliques de la Mort, est décédé dans un hôpital en Ecosse. Les causes n'ont pas été révélées par son agence, mais il a dû combattre il y a quelques années une sévère arthrose qui l'avait contraint à se déplacer en fauteuil roulant.

Dans un émouvant passage du documentaire Harry Potter 20e anniversaire : retour à Poudlard, Robbie Coltrane s'était exprimé sur le fait que même après sa mort, son personnage d'Hagrid lui aurait la chance de vivre éternellement et de traverser les générations.

Ceux qui ont été à ses côtés, qui ont grandi avec lui, comme Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione) ou encore Bonnie Wright (Ginny), ont commenté cette disparition.

Robbie était l'oncle le plus marrant que j'ai jamais eu, mais surtout, il était extrêmement bienveillant et compatissant envers moi, autant enfant qu'à l'âge adulte. Son talent était tellement immense que c'était logique qu'il ait joué un géant - il pouvait remplir n'importe quel espace de son génie. Robbie, si j'ai un jour l'opportunité d'être aussi gentil sur un plateau de tournage que tu l'as été avec moi, je te promets que je le ferai en ton nom et en ta mémoire. Sache à quel point je t'adore et t'admire. Ta douceur, tes surnoms, ta chaleur, tes rires et tes câlins vont vraiment me manquer. Tu as fait de nous une famille. Sache que c'est ce que tu étais pour nous. Il n'y avait pas de meilleur Hagrid. C'était un bonheur d'être Hermione grâce à toi.